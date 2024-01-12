85 % من الشركات في الإمارات متفائلة حيال الاقتصاد

المصدر: دبي – البيان

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أبدى 80% من الشركات في الإمارات تفاؤلاً كبيراً تجاه آفاقها المستقبلية، كما أبدى 85% منها تفاؤلاً حيال الاقتصاد بشكل عام.

جاء ذلك وفقاً لمؤشر أليكس بارتنرز للاستشارات العالمية، والذي يستطلع سنوياً آراء أكثر من 3000 مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.

تقنيات

وذكر تقرير مؤشر أليكس بارتنرز أن رواد قادة الأعمال في الإمارات والسعودية يستثمرون بشكل أكبر في الأدوات والتقنيات الرقمية، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تبلغ 5 نقاط عن المتوسط العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن القوى العاملة.

حيث يرى 85% من المشاركين ضرورة تطوير مهارات موظفيهم في ظل التغيير السريع (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%). من جهة أخرى، أوضح المشاركون أن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرات ساهمت في توظيف العمال المؤهلين والحفاظ عليهم بشكل أكثر سهولة مقارنة بالعامين الماضيين.

تطلع للمستقبل

وقال غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى أليكس بارتنرز: «في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات والفرص».

لافتاً إلى أنه رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الحكومات والشركات في المنطقة تتطلع بشكل أكبر إلى المستقبل، فهي تستثمر بشكل متزايد في التعليم والبنية التحتية والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلاً عن التقنيات الرقمية.

أتمتة

وأشار 87% من المشاركين في الاستطلاع بالمنطقة (مقابل 46% على مستوى العالم) إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة من بين القوى الأساسية المثيرة للتحديات في المنطقة، كما يخطط 64% منهم للاستثمار بشكل أكبر في التحول الرقمي لضمان نمو أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

في حين يعطي 50% من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لأتمتة العمليات كتقنية رئيسية في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي. يعكس ذلك التزام المنطقة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين أن شركاتهم تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية الجديدة.

وأشار ما يقرب من النصف إلى أن شركاتهم تستثمر بشكل أكبر في الأدوات والتكنولوجيا الرقمية مقارنة بالعام السابق. أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين في المنطقة، فإنهم يضعون العائد على الاستثمار في أول اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا (55%)، يليه القدرة على التكامل مع الأنظمة والعمليات الحالية (41%).

الذكاء الاصطناعي

وتابع شاهين بالقول: «إن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تحدياً للعديد من رواد الأعمال في العالم، لكنه يمثل أولوية للشركات التي تتبنى خطوات ورؤى الحكومات في المنطقة». مشيراً إلى أن تبني هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، وإيجاد عوامل جديدة لنمو الإيرادات، وحماية القيمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ما يعزز نمو الشركات ويسهم في تحقيق نجاحها.

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