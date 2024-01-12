بيع 14 ألف وحدة سكنية فاخرة تزيد أسعارها على 5 ملايين درهم في دبي 2023

المصدر: مصطفى درويش)

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سجلت العقارات الفاخرة في دبي مبيعات قياسية خلال 2023 مع بيع 14 ألف وحدة من شقق وفلل تقدر قيمة الواحدة منها بين 5 و10 ملايين درهم.

وبحسب شركة العقارات العالمية «سي بي آر إي»، ارتفعت مبيعات الوحدات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم 54.5 % إلى 10,296 وحدة خلال 2023.

بينما قفزت مبيعات الوحدات التي تجاوز 10 ملايين درهم 68.4% إلى 3,806 وحدات مقارنة بـ2022.

وشكلت مبيعات الوحدات على الخريطة المحرك الرئيس لنشاط البيع في الوحدات السكنية الفارهة واستحوذت الوحدات فوق 5 ملايين درهم على 67.2 % من إجمالي المعاملات، فيما بلغت حصة الوحدات أكثر من 10 ملايين درهم نحو 70.8 %.

وسجلت نخلة جميرا في 2023 أكبر حجم من المعاملات في كل من قطاعات السوق الرئيسية والفاخرة، حيث وصل إجمالي إجمالي عدد الوحدات المباعة بأكثر من 5 ملايين درهم إلى نحو 963 وحدة وإجمالي عدد الوحدات المباعة بأكثر من 10 ملايين درهم إلى 593 وحدة خلال الفترة نفسها.

واعتباراً من الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط الأسعار داخل القطاع الرئيسي من السوق 4,604 دراهم للقدم المربعة، بزيادة 22.5% عن العام السابق.

وجاء هذا النمو من خلال الزيادة الكبيرة في الأسعار في مناطق مثل جزيرة خليج الجميرا. وفي 2024 رجحت «سي بي آر إي» أن يظل نمو الأسعار في قطاعات السوق الرئيسية والفاخرة قوياً نسبياً. (دبي -

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