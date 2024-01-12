«أبوظبي الإسلامي» يطلق برنامج الولاء «إكسيد»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق «مصرف أبوظبي الإسلامي»، برنامج الولاء الرقمي «إكسيد»، وهو برنامج مكافآت يقدم للمتعاملين «نقاط إكسيد» كمكافأة لتعاملهم مع المصرف.

حيث يمكن الاستفادة من النقاط التي يتم تجميعها لسداد فواتير خدمات المرافق والحصول على قسائم e-com وقسائم مشتريات وتذاكر طيران وغيرها بشكل تلقائي على تطبيق المصرف.

ويمكن للمتعاملين تجميع النقاط والحصول على «مكافآت إكسيد» مقابل كل درهم ينفقونه من بطاقات معينة.

يمكن أيضاً كسب نقاط المكافآت عند التقدم بطلب للحصول على منتجات مصرف أبوظبي الإسلامي، بما في ذلك طلب الحصول على تمويل شخصي، فعند إنجاز الطلب يمكن للمتعاملين كسب مكافآت اكسيد تصل حتى 125 مكافأة. وبالمثل، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل السكني، يمكن أن يكسب المتعامل نقاطاً تصل إلى 30 مكافأة إكسيد.

أما بالنسبة للتحويلات الدولية من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، يمكن للمتعاملين كسب مكافآت إكسيد بناء على قيمة المعاملة، مع إمكانية الحصول على مكافآت إضافية عند إجراء ثلاث معاملات أو أكثر في شهر واحد. وأخيراً، يمكن للمتعاملين المتقدمين بطلب للحصول على تمويل «يسر»، تمويل الراتب المدفوع مقدماً من مصرف أبوظبي الإسلامي.

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