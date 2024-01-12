مؤشر سوق دبي يتماسك فوق مستوى 4100 نقطة

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.694 تريليونات درهم في ختام تعاملات أمس، موزعة بواقع 2.993 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و701.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية، سيولة بنحو 2.7 مليار درهم موزعة بواقع 2.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و324.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 786.2 مليون سهم عبر تنفيذ 26.5 ألف صفقة.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق 4100 نقطة في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم أسهم قطاعي المرافق العامة والخدمات الاستهلاكية اللذان ارتفعا 0.79% و0.75%، وأغلق مؤشر السوق عند 4117.98 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.29%.

وقفز سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى عند 3.54 دراهم، ليقود ارتفاعات 19 سهماً بالسوق، وصعدت في سوق دبي أسهم «تكافل الإمارات» 7.4%، و«اكتتاب القابضة» 5.8%، و«إمباور» 5.3%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» تداولات سوق دبي المالي في جلسة أمس، بسيولة ناهزت 72.6 مليون درهم، بنسبة 22.35% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 324.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 2.65 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 105.46 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 102.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.49% إلى مستوى 9844.7 نقطة، ليربح السوق نحو 17 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي المدرجة من 2.976 تريليون درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 2.993 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وشهد السوق ارتفاع أسهم «جلفار» 6.75%، و«أدنوك للغاز» 4.8%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.6%، و«أم القيوين للاستثمارات العامة» 4.55%، و«أبوظبي الأول» 2.5%، و«كيو القابضة» 2.4%.

وحصد سهم «كيو القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بأكثر من 369.9 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 216.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» جاذباً 211.5 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز