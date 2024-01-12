92 % نمو استثمارات «فينتك» في الإمارات 2023

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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حققت الإمارات نجاحاً عالمياً كبيراً في جذب الاستثمارات بالتكنولوجيا المالية «فينتك»، حيث قفزت الاستثمارات بنسبة قدرها 92 في المئة، مقارنة بعام 2022، لتأتي الإمارات إجمالاً في المرتبة السادسة عالمياً والأولى إقليمياً في هذا القطاع.

وشهدت صناعة التكنولوجيا المالية صعوبات جمة في عام 2023، مع انخفاض إجمالي الاستثمار بما يقارب النصف حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي إلى تشدد المستثمرين، وفقاً لأرقام الاستثمار العالمية التي نشرتها حصرياً شبكة «سي إن بي سي» أمس.

رغم ذلك، كان هناك دولة واحدة ذات أداء متميز في قائمة «إنوفيت فاينانس» عندما يتعلق الأمر بالتمويل، وهي الإمارات حسب ما ذكرت شبكة «سي إن بي سي» و«إنوفيت فاينانس».

ووفقاً للبيانات، شهدت دولة الإمارات ارتفاعاً في إجمالي الاستثمار بنسبة 92% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى المزيد من اللوائح التنظيمية الصديقة للتكنولوجيا المالية، ومع توسع اعتماد الخدمات المصرفية الرقمية وغيرها من الأدوات في المنطقة.

وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها دولة الإمارات إلى قمة قائمة أفضل 10 مراكز للتكنولوجيا المالية جيدة التمويل في عام 2023، وفقاً لشركة «إنوفيت فاينانس». وأشارت المجموعة إلى أن عدد دول آسيا والشرق الأوسط في المراكز العشرة الأولى في العام الماضي كان أكبر من عدد الدول الأوروبية، حيث تراجعت بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى إلى أسفل الجدول، مثل فرنسا وألمانيا.

وكشفت البيانات الصادرة عن «إنوفيت فاينانس» (Innovate Finance)، وهي هيئة صناعة التكنولوجيا المالية، أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية تراجع العام الماضي بمقدار 51.2 مليار دولار، بانخفاض 48% عن عام 2022 عندما بلغ إجمالي الاستثمار في القطاع 99 مليار دولار.

كما انخفض إجمالي عدد صفقات جمع الأموال في مجال التكنولوجيا المالية بشكل كبير، إلى 3973 في عام 2023 من 6397 في عام 2022 - بانخفاض قدره 61%.

وأشارت «إنوفيتيف فاينانس» أيضاً إلى أن المملكة المتحدة كانت ثاني أكبر مركز للاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2023، حيث بلغ إجمالي التمويل لصناعة التكنولوجيا المالية في البلاد 5.1 مليارات دولار في عام 2023، بانخفاض 63% من 13.9 مليار دولار في عام 2022. وتلقت المملكة المتحدة استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية أكبر من الدول الأوروبية الـ 28 التالية مجتمعة.

وحققت شركات التكنولوجيا المالية في لندن 4.5 مليارات دولار العام الماضي، مع استمرار المدينة في الهيمنة عندما يتعلق الأمر بتمويل التكنولوجيا المالية في أوروبا على نطاق أوسع. ومع ذلك، شهدت عاصمة المملكة المتحدة انخفاضاً إجمالياً في التمويل أيضاً، بانخفاض قدره 56% عن عام 2022.

في الوقت نفسه، حصلت شركات التكنولوجيا المالية في المملكة المتحدة على 59 صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 536 مليون دولار سنوياً، وفقاً لشركة Innovate Finance، وهو ما يمثل 10.5% من إجمالي المملكة المتحدة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه «خطوة إلى الأمام» للنساء المؤسسات والقادة. وقال هيرت لشبكة «سي إن بي سي» «أعتقد، في نهاية المطاف، أن المملكة المتحدة لا تزال رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية». إنه الزعيم الأوروبي.

ولم يكن من المستغرب أن تكون الولايات المتحدة أكبر دولة من حيث إجمالي الاستثمار في التكنولوجيا المالية بـ24 مليار دولار، رغم تراجع مستويات التمويل عن عام 2022 حيث جمعت شركات التكنولوجيا المالية تمويلات أقل بنسبة 44 % في عام 2023 عما كانت عليه قبل عام.

وجاءت الهند في المركز الثالث بعد المملكة المتحدة، حيث شهدت البلاد استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية بقيمة 2.5 مليار دولار العام الماضي، بينما احتلت سنغافورة المركز الرابع بتمويل قدره 2.2 مليار دولار، واحتلت الصين المركز الخامس بتمويل قدره 1.8 مليار دولار.

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