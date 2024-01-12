المصدر: دبي– البيان

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أعلنت «أرادَ»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مبيعات «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا.

وذلك ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو. هذا، وتتمتع «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي.

وتولى المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تصميم «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا، حيث يمتاز أسلوبه بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي.

وقال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني: «نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية، مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق».

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديدة ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتمثّل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية، وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة».

وقال تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: «ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل».

ومن المخطط تسليم مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بحلول نهاية عام 2026.

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