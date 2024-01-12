رأس الخيمة العقارية تبيع أول مرحلة من «كواترو ديل مار» في ساعات

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية بيع أول مرحلة من مشروع «كواترو ديل مار»، خلال ساعات من طرحه للبيع.

وطرحت الشركة المرحلة الثانية من المشروع للبيع للمستثمرين والسكان من جميع الجنسيات، بعد النجاح الكبير، الذي حظيت به المرحلة الأولى، وتضم المرحلة الثانية مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، وستنطلق المبيعات اليوم.

وقال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي للشركة: «حظي المشروع بإقبال كبير من المستثمرين وأصحاب المنازل، وجاء قرارنا في طرح المرحلة الثانية للبيع انطلاقاً من مساعينا لتلبية متطلبات العملاء».

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