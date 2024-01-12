تكريم الفائزين بجائزة التميز الهندسي الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تحت رعاية الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية، تنظم جمعية المهندسين في الإمارات حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة التميز والإبداع الهندسي 2023، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير 2024 في مكتبة محمد بن راشد.

تهدف الجائزة إلى نشر وتشجيع ثقافة التميز والإبداع والابتكار، وإبراز أهمية العمل الهندسي الوطني، وإذكاء روح التنافس والريادة والتميز في مجالات العمل الهندسي المختلفة لمواكبة عجلة النمو العالمية المتسارعة.

ويعلن خلال الحفل عن الفائزين من 13 فئة فرعية ضمن فئتين رئيستين تشمل فئة الشخصيات الاعتبارية وفئة الأفراد.

وتقدم للترشح للدورة الثانية من الجائزة 378 طلباً، وسيحصل الفائزون على جوائز ومزايا وهدايا ومكافآت نقدية تصل إلى أكثر من 100 ألف درهم.

وشهدت الدورة الثانية من الجائزة لهذا العام زيادة في عدد المشاركات من كافة إمارات الدولة، ما يعكس التزام فريق العمل والقائمين على الجائزة، الذين بذلوا جهوداً متواصلة بدءاً من اللقاءات وورش العمل التعريفية بالجائزة وآلية عملها وشروطها، وصولاً إلى عملية التحكيم وفرز الملفات واختيار الفائزين بحسب المعايير والمتطلبات المحددة.

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