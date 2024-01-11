«الإمارات دبي الوطني» يدرج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً في منصته الجديدة للثروة الرقمية

المصدر: وام

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، إدراج أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصته الخاصة للثروة الرقمية في تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ENBD X، مما يسمح للعملاء بالتداول في هذه الصناديق عبر خطوات بسيطة وفورية.

ويمكن لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الآن الاختيار من بين أكثر من 75 صندوقاً تديرها شركات عالمية رائدة لإدارة الأصول بما فيها شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، وبلاك روك، وفيديليتي، وبيمكو، وذلك عبر منصة الثروة الرقمية التي تضم بالفعل أكثر من 11,000 من الأسهم العالمية و150 من الأسهم الإقليمية المتاحة للتداول.

وتعرض صناديق الاستثمار المدرجة في منصة الثروة الرقمية معدلات المخاطر والاستدامة من شركة الخدمات المالية الرائدة "مورنينغ ستار" بالإضافة إلى تاريخ الأداء السابق للصناديق، مما يمنح العملاء تحليلاً دقيقاً للصناديق قبل اختيار الاستثمار فيها، بالإضافة إلى ذلك، يمكن الشراء أو البيع في صناديق الاستثمار المدرجة على المنصة بخطوات بسيطة وسريعة.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعكس إطلاق مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار التزام البنك بتلبية الاحتياجات الاستثمارية للعملاء ويساعدهم على الاستثمار في مجموعة متنوعة من أدوات الادخار لبناء محفظة ادخارية شاملة.

من جانبه، قال بيدرو سوسا كاردوسو الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني: من خلال إطلاق أكثر من 232 صندوقاً استثمارياً ضمن منصة الثروة الرقمية، ندعم العملاء في إدارة ثرواتهم والاستثمار بشكل آمن في أدوات الادخار التي يختارونها.

وتسمح منصة الثروة الرقمية، التي أطلقها بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً، للعملاء بتداول الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصات العالمية مثل ناسداك، وبورصة نيويورك، وبورصة لندن، بالإضافة إلى الأسواق المحلية مثل سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وناسداك دبي.

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