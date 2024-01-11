دبي تحتضن مركز «WEMIX PLAY» العالمي لألعاب «الويب 3»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من «وي ميد» WEMADE، شركة الألعاب العالمية، التي تعمل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية والمدرجة ضمن بورصة «كوسداك»، ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، المركز العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عن إبرامهما شراكة استراتيجية لبناء مركز WEMIX PLAY، وهو مركز عالمي مختص بألعاب «الويب 3»، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير منظومة الألعاب في دبي، ودعم «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، لتعزيز مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب العالمية.

وقد رحب «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعزز الابتكار والمشاريع والمواهب في مختلف القطاعات، بانضمام WEMADE باعتبارها أول شركة ألعاب من كوريا الجنوبية تنضم وتستفيد من البرامج والمسرّعات ومجتمع الابتكار والأطر التنظيمية الداعمة، التي توفرها المنظومة التمكينية للمركز، كما تهدف الشراكة إلى توسيع المنظومة البيئية لمركز WEMIX PLAY.

ويسعى التعاون بين كل من «إنوفيشن هب» وWEMADE التركيز على العديد من المبادرات الأساسية، بما في ذلك إنشاء مركز WEMIX PLAY داخل «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لضم شركات ألعاب «الويب 3»، وفي إطار الاستفادة القصوى من هذه الفرصة المهمة بشكل كامل سيتم إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار، حيث ستقوم WEMADE، بقيادة جهود تعزيز نشاط الصندوق وتوفير انطلاقة سوقية متينة لمطوري ألعاب «الويب 3»، وسيشمل الدعم المُقدم من قبل الصندوق تسهيل وصول مطوري ألعاب «الويب 3» إلى الملايين من لاعبي ألعاب «الويب 3» النشطين على منصة WEMIX PLAY، وهي منصة الألعاب الأصلية لـWEMADE لألعاب «الويب 3»، حيث يضم حالياً أكثر من 65 لعبة، تم تطويرها من قبل مطورين خارجيين، إلى جانب عناوين IP الرئيسية التابعة لـWEMADE.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم WEMADE و«إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بتنظيم فعالية في مجال «الويب 3» في دبي، والتي من المتوقع أن يتم عقدها في الربع الأول من عام 2024.

وأكد هنري تشانغ، الرئيس التنفيذي فيWEMADE، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «تبرز دولة الإمارات واحدة من أكثر المراكز الديناميكية والداعمة للابتكار، ويؤكد تعاون WEMADE مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإنشاء مركز WEMIX PLAY حرصنا على المساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لألعاب «الويب 3»، وتوفير بيئة تمكينية لمطوري الألعاب واستوديوهات الألعاب العالمية للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تقدمها دبي في مجال تفعيل عملية التوزيع العالمي لألعابهم».

من جهته قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بعملاق الألعاب الكوري الجنوبي WEMADE ضمن منظومتنا الابتكارية المتكاملة في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ويأتي هذا التعاون في إطار جهودنا لترسيخ مكانتنا مركزاً عالمياً للابتكار، وللمساعدة في رعاية الجيل القادم من المواهب المتخصصة في قطاع الألعاب، لا سيما أن تسريع وتيرة التطور ضمن قطاع الألعاب سيؤدي إلى تعزيز المنظومة البيئية الرقمية للإمارة، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مستويات التوظيف في هذا القطاع على مدى العقد المقبل، وذلك انسجاماً مع مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033».

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