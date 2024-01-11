أجهزة التعقيم بالأمواج فوق البنفسجية تقنية جديدة لقتل الجراثيم

المصدر: دبي – البيان

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كشفت شركة «مدى الضوء»، المتخصصة في تصميم وتصنيع أجهزة التعقيم بالأمواج فوق البنفسجیة والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، عن توصلها إلى تصميم صناعي متفوق للاستفادة القصوى من تقنية الأمواج فوق البنفسجية، تمكن من خفض نسبة الوفيات بعد العمليات الجراحية، ونجحت التقنية في قتل الجراثيم بحسب المختبرات البريطانية بنسبة 100%.

وأفادت شركة مدى الضوء، بأنها توصلت إلى تصميم جهاز قادر على تعقيم غرف العمليات بشكل كامل سواء الهواء والأسطح والأسقف، بما يسمى بالتعقيم «D3»، لأنه يشمل كل الأبعاد المتعلقة بالغرفة أو المنطقة المراد تعقيمها.

وتستطيع هذه التقنية الحديثة العمل على تصفير عدد الجراثيم في غرفة العمليات عبر هذا الجهاز الثوري الذي يعتمد على الأمواج فوق البنفسجية، ويمكنها مثلاً قتل فیروس كورونا في زمن قياسي لا يتجاوز بضعة ثواني، إلى جانب فيروسات أخرى مثل السالمونیلا.

ويعمل الجهاز المبتكر عبر تصميم مفتوح مميز يتجاوز عيوب وثغرات كل تصاميم الأجهزة الأخرى في السوق، مزودًا بفتحات علویة وجانبية للوصول لأصعب الأماكن، تعتمد أجهزة الشركة تقنيات تطهير متخصصة بالأمواج فوق البنفسجية (UV-C)، ذات إشعاعات فوق بنفسجية عالية الشدة من النوع (C)، قادرة على القضاء على أعتى أنواع الفيروسات والبكتیریا بشكل فعال وبزمن قياسي.

قال الدكتور أحمد الشلبي الرئیس التنفيذي لشركة مدى، إن فيروس «كوفید-19» ومتحوراته المختلفة من أسهل الفيروسات التي يستطيع الجهاز القضاء عليها ، مطالبًا أن تكون هذه التقنية بروتوكولًا يطبق قبل كل عملية جراحية وبعد مغادرة أي مريض لغرف العلاج في المستشفيات.

وأضاف الشلبي، أن الكثير من الدراسات تشير إلى انتقال الكثير من الأمراض في غرف العمليات فيما يسمى بالــ«العدوى الثانوية بعد العمليات الجراحية» وذلك لعدم تعقيمها بشكل قوي وفعال بعد كل عملية جراحية، لذا حفاظًا على صحة المرضي يجب اعتماد بروتوكول العمل بتقنية الأمواج فوق البنفسجية الثورية لدعم جهود فرق مكافحة العدوى في المشافي لمحاربة انتشار وتفشي كل أنواع الفطريات والبكتريا فيها، وذلك بسبب كون كل زوار المشافي هم من المرضى ومعظمهم یحملون نوعًا من أنواع المسببات المرضیة ما يؤدي لتراكم كل هذه الجراثيم والبكتريا مع مرور الوقت، وتلك الجراثیم تكتسب أيضاً مناعة متزايدة ضد المضادات الحيوية مع الزمن بحسب الكثير من الأبحاث العملية .

وتابع: «لقد دفعنا انتشار فیروس كوفيد-19 إلى تصميم وإنتاج الأجهزة التي يمكنها بالفعل محاربة هذا الفيروس بكفاءة عالیة، على أمل إنقاذ المزيد من الأرواح كل يوم . نحن مستمرون في صنع المزيد من حلول التطهير بالأمواج فوق البنفسجیة التي ستغير بيئتنا بشكل جذري إلى أماكن أكثر أمانًا وتجعل حياتنا أطول وأكثر صحة».

وأشار أحمد الشلبي إلى أنه «تم اختبار الجهاز لدى مختبرات الحوطي ستانجر وهي مختبرات فحص مستقلة، والتي أثبتت فاعليه بنسبة 100% كما أنه حاصل على شهادة من إدارة مختبر دبي المركزي بعد إجراء الاختبارات عليه بفاعلية الأجهزة العالية جدًا 99.9999%».

وأوضح أحمد الشلبي، أن الجهاز حصل على جميع الشهادات اللازمة واختبارات الكفاءة التي تثبت فاعليته من مختبرات حكومية وبريطانية معتمدة.

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