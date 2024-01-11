بدء تسليم مشروع «الوليد جاردن 2» بمدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «الوليد العقارية»، باستكمال مشروعها العقاري (الوليد جاردن 2) الذي يشكل إضافة جديدة لسوق الإسكان الفاخر الذي يشهد نمواً ملحوظاً في الوقت الراهن.

ويتسق إنجاز هذا المشروع مع «خطة دبي الحضرية 2040» الرامية لرسم خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة يكون محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية وتسهم في توفير خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال العشرين عاماً القادمة

ومن المقرر أن تبدأ «الوليد العقارية» تسليم المشروع المكون من 171 وحدة سكنية خلال شهر يناير الجاري وتتوزع وحدات المشروع بواقع 108 ستوديو و39 وحدة مكونة من غرفة وصالة بالإضافة إلى 24 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بالمشروع من 36.5 متراً و 136 متراً.

يذكر أن الشركة باعت أكثر من 80% من وحدات المشروع للمستثمرين من الإمارات والسعودية وروسيا والصين والأردن ولبنان كما تتواصل المبيعات ضمن باقة من التسهيلات.

ويقع مشروع «الوليد جاردن 2» بمدينة دبي الطبية – الجداف التي تعد واحدة من أسرع المناطق نمواً في دبي وتقع على بعد 6 دقائق من منطقة برج خليفة و15 دقيقة من مطار دبي الدولي وصمم المشروع لدمج الأجواء الخارجية الحيوية للسكان والزوار، مع سكن حضري متسماً بالجودة والرفاهية.

ومن جانبه قال محمد المطوع رئيس مجلس إدارة شركة (الوليد العقارية) إن السوق العقارية في دبي تشهد نمواً غير مسبوق لاسيما على صعيد العقارات المميزة والفاخرة.

وأضاف إن إنجاز وتسليم مشروع (الوليد جاردن 2) يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تطوير مشروعات عصرية تواكب النهضة العمرانية في الإمارة وترسي معايير مبتكرة في مجال العقارات.

وكشف أن الشركة بصدد إطلاق ثلاثة مشروعات عقارية جديدة خلال العام 2024 لمواكبة الطلب المتزايد على مشروعاتها التي تتسم بالتصميمات الهندسية المبتكرة والمرافق الحيوية التي تعزز من جودة وسهولة حياة القاطنين.

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