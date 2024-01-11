وليد الزرعوني: السوق العقارية في دبي تواصل الأداء الإيجابي في 2024

المصدر: دبي - البيان

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جاء الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها، ضمن قائمة الوسطاء المواطنين الأكثر مبيعاً للعقارات في إمارة دبي خلال عام 2023 بقيمة ناهزت 222 مليون درهم، وذلك للسنة الخامسة على التوالي.

وقال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، إن تسجيل هذه المبيعات الكبيرة مع البقاء ضمن قائمة أكثر الوسطاء الإماراتيين مبيعاً يعكس تميز الشركة ونجاحها في الفوز بأفضل المشاريع العقارية مع الالتزام بتقديم أحسن الخدمات للعملاء.

وأضاف إن السوق العقارية سجلت مبيعات قياسية في عام 2023 تجاوزت 400 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تواصل السوق الأداء الإيجابي في عام 2024، مستفيدة من النشاط الاقتصادي في الإمارة وانتعاش القطاع السياحي وزيادة الطلب على السكن.

وأضاف: «يسعدنا المحافظة على تفوقنا داخل سوق دبي عاماً تلو آخر منذ إطلاقنا لشركة دبليو كابيتال في عام 2007»، مؤكداً على «الحرص على تسجيل الشركة نمو مستدام وزيادة عدد العملاء المستفيدين من الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الاستشاري بحكم الخبرات المتراكمة لدينا، إلى جانب الحرص على الارتقاء بالقطاع العقاري داخل الإمارة، ونشر الثقافة العقارية والعمل على جذب مستثمرين أجانب وضخ استثمارات في القطاع الأنشط في دبي، هذا بجانب التزامنا بالقوانين والتنظيمات وشرف المهنة».

وكشف وليد الزرعوني، عن أن الشركة تختص في مجال الوساطة العقارية، وبيع وشراء وتأجير العقارات، وتقديم الاستشارات العقارية، ومعتمدة من أكثر من 70 مطوراً عقارياً، وبلغت قيمة إجمالي ما سوقته الشركة من عقارات لكبار المطورين منذ تأسيسها حتى الآن ما يزيد على 1.3 مليار درهم.

وأفاد الزرعوني، بأن «دبليو كابيتال» تستهدف التواجد بقوة ضمن أفضل شركات الوساطة العقارية الوطنية خلال الأعوام المقبلة، بدعم خطط التوسع للشركات العقارية في الدولة.

وأشار الزرعوني، إلى أن الشركة تركز على زيادة الزخم الشرائي للأفراد والشركات مع تسليط الضوء على فرص الاستثمار الجاذبة المتاحة في السوق الذي لا تزال تسلك مساراً صاعداً على المدى المتوسط.

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