«ريبورتاج العقارية» تشارك في «إيكرس 2024» بالشارقة لأول مرة

المصدر: الشارقة - البيان

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كشفت ريبورتاج العقارية، عن مشاركتها للمرة الأولى في معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024 في مركز إكسبو الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، خلال الفترة من 17 حتى 20 يناير الحالي.

وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 29 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وقال عارف إسماعيل الخوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة ريبورتاج» إن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» يعد أحد أبرز الفعاليات والمعارض العقارية التي يتم تنظيمها بالدولة والمنطقة، موضحا أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة وفي الدولة يشهد تطوراً ونمواً ملحوظاً خلال الفترة الحالية.

وأكد الخوري أن معرض الشارقة العقاري «إيكرس» يجسد قوة القطاع العقاري في إمارة الشارقة، ويشكل منصة إقليمية رائدة تتيح للمطورين العقاريين عرض مشاريعهم وتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات المجدية في هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات بالدولة.

وأوضح الخوري أن السوق العقاري في إمارة الشارقة يشهد مساراً تصاعدياً، ويسجل مستويات نمو متميزة، ما يؤكد قوة القطاع العقاري في الإمارة، وجاذبيته للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، متوقعاً أن يشهد السوق العقاري في الشارقة مزيداً من النمو خلال الأشهر القادمة من خلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الإمارة، مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وتستعرض «ريبورتاج العقارية» خلال معرض الشارقة العقاري - إيكرس 2024، محفظة مشاريعها في الإمارات والخارج، لاسيما مشروع «رويال بارك» في مدينة مصدر بأبوظبي، و«ريبورتاج فيلدج» في دبي، و«سيلفانا» بتركيا، و«مونتي نابوليوني» في مصر، و«فيستا 3» بجزيرة الريم، مع توفير عروض متنوعة، منها خصومات بنسبة تصل إلى 40% عند السداد النقدي «الكاش».

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2.3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%.

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