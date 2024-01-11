غرف دبي تستعرض آليات التعاقد وحل المنازعات في قطاع البناء

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت غرف دبي مؤخراً ندوة حول عقود ومنازعات البناء شارك فيها حوالي 50 ممثلاً لشركات المقاولات والانشاءات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف تعزيز المعرفة والثقافة القانونية فيما يتعلق بأفضل الممارسات والآليات المعتمدة عالمياً للتعاقد وحل المنازعات في هذا القطاع الحيوي.

وتناولت الندوة الافتراضية القضايا الرئيسية التي تواجه أطراف عقود البناء، واستعرضت بشكل رئيسي استخدام بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك"، والتعديلات القانونية المستحدثة فيها والمتعلقة بتسوية المنازعات المحتملة.

ويعمل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" على تطوير معايير دولية لقطاع البناء من ضمنها نماذج للعقود، باتت تعرف باسم عقود "فيديك". وفي ظل اعتمادها على نطاق واسع عالمياً، يتم استخدام هذه العقود أيضاً في الإمارات. ومن الممارسات الشائعة لأطراف عقود البناء في الدولة صياغة اتفاقيات قائمة خصيصاً على بنود عقود "فيديك" بما يتوافق مع القوانين المحلية لدولة الإمارات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز آليات مزاولة الأعمال في دبي، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية، نواصل تمكين الشركات العاملة في الإمارة عبر توفير المعلومات القانونية الوافية حول أبرز التشريعات والتغييرات التنظيمية المؤثرة على كافة القطاعات. وانطلاقا من دورنا في دعم مصالح الأعمال في دبي، نحرص على توفير الإرشادات القانونية اللازمة للشركات، بما يساهم في نمو أعمالها وتفعيل دورها في الاقتصاد المحلي".

وتمثلت أهداف الندوة في مساعدة الشركات على فهم تطبيق القوانين المعتمدة وآليات تحكيم المنازعات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التعديلات على بنود نماذج العقود القياسية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين.

أدار الندوة جيمس هاربريدج، الشريك ورئيس قسم الهندسة والبناء في مكتب "هادف وشركاه" للمحاماة، وهو شريك في فريق حل المنازعات المتخصص في إجراءات التحكيم والتقاضي بمجال البناء. وتم خلال الندوة مناقشة القضايا الشائعة المتعلقة بعقود البناء وخطوات التحكيم في المنازعات.

وركزت بشكل خاص على دمج شروط نماذج عقود "فيديك" في عقود البناء بدولة الإمارات، وتعديل هذه الشروط لتحقيق الأهداف المرجوة لأطراف العقود، وأفضل الممارسات في إدارة المنازعات وتوفير المال وتحقيق أهداف المحاكم والمحكّمين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز