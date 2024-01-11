المصدر: دبي– البيان

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أعلنت «أرادَ»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، عن إطلاق مبيعات «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا، وذلك ضمن شراكة مثمرة مع استوديو أرماني/كازا العالمي للتصميم الداخلي والمصمم الياباني المعروف تاداو أندو.

هذا، وتتمتع «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا بإطلالات بانورامية ساحرة على الخليج العربي ومنطقة الأبراج المشهورة في دبي، وتم تصميم المشروع بحيث يتناغم فيه فن العمارة الحديثة مع المشاهد البحرية المحيطة.

وتولى المعماري الياباني المعروف تاداو أندو، والحائز على جائزة بريتزكر العالمية في فن العمارة، تصميم «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا، حيث يمتاز أسلوبه بالتركيز على الترابط والانسجام بين الطبيعة وفنون العمارة، ويقع المشروع الجديد على الهلال الخارجي في الجزر الاصطناعية الأيقونية في دبي.

وإلى جانب عمارته المبتكرة وإطلالاته البحرية الاستثنائية، يمتاز مشروع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا بباقة مختارة من المرافق الخدمية التي تمتد على مساحة 90,000 قدم مربع من تصميم وتأثيث دارة أرماني/كازا العالمية للتصميم. وتتضمن تلك المرافق سبا حصرية للسكان في قمة الفخامة، وقاعة متعددة الأغراض للمناسبات، وصالة سيجار، ومسرح سينمائي مدمج، وقاعة لعب للأطفال، وفناء منسّق للجلوس والاسترخاء، بالإضافة إلى شاطئ خاص.

وبأسعارٍ تبدأ من 21 مليون درهم، يتميز كلّ منزل في «أرماني بيتش رزيدنسز» في نخلة جميرا بمزيج متناغم من الإطلالات البحرية الخلابة ومشهد الأبراج المتألقة الذي يضفي لمسة جمالية خاصة من داخل الوحدات السكنية. وتم تحقيق ذلك من خلال توفير باقة واسعة من الخيارات التي تتضمن مساكن فاخرة من غرفتين، إلى 5 غرف نوم، بالإضافة إلى باقة مختارة من شقق البنتهاوس وجناحين رئاسيين.

وتعيد الأجنحة الرئاسية في أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا تعريف مفهوم الفخامة الفائقة، حيث تتنوّع فيها العناصر الوظيفية الداخلية، بما في ذلك الفناء التأملي، وحوض السباحة بسطحه العاكس، وصالة اللياقة البدنية الخاصة، والمكتبات، والسينما الخاصة، وصالة الانتظار الخاصة مع مواقف لسبعة سيارات، بالإضافة إلى تراس ضخم يضم مسبح إنفينيتي. كما سيحظى مشتروا شقق البنتهاوس والأجنحة الرئاسية بفرصة للتواصل مباشرة مع أرماني/كازا وإضافة لمساتهم الشخصية بشكل مفصّل على التصاميم الداخلية المتخصصة في منازلهم.

وقال جورجيو أرماني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى مجموعة أرماني: «نحن واثقون بأن هذه الشراكة الجديدة مع تاداو أندو وأرادَ ستثمر بطرح تجربة معيشية استثنائية وراقية، مدعومة بعناصر الهندسة المعمارية الحديثة المُحكمة والتصميم المعاصر الأنيق».

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: «تضع أرماني بيتش رزيدنسز في نخلة جميرا معايير جديد ضمن سوق العقارات الفاخرة في دبي، وتمثّل هذه المساكن الراقية التي طرحتها أرادَ التعاون الأول والوحيد بين جورجيو أرماني وتاداو أندو في قطاع العقارات السكنية، وهو ما يعطيها ميزة إضافية على غيرها من الوحدات السكنية الفاخرة في بقية أرجاء المدينة».

وقال تاداو أندو، مؤسس شركة تاداو أندو للهندسة المعمارية: «ترتكز فكرة التصميم على إيجاد استمرارية بصرية متناغمة بين المساحات الداخلية والمشاهد البحرية المحيطة من خلال تفاعل عناصر الضوء والظل».

ومن المخطط تسليم مشروع أرماني بيتش رزيدنسز بحلول نهاية عام 2026.

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