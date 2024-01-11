65 % حصة دبي من تراخيص المؤسسات المصرفية بالإمارات

المصدر: (أبوظبي – سامح الليثي)

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احتضنت دبي 65 % من المؤسسات المصرفية المرخصة العاملة في الدولة، حتي ديسمبر الماضي، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، أوضحت أن حوالي 151 مؤسسة تعمل من الإمارة، من إجمالي 236 مؤسسة مرخصة محلياً بأنشطة القطاع المختلفة حتى نهاية 2023.

وكشفت مؤشرات حديثة عن أن القطاع المصرفي في دبي ضم 32 بنكاً، منها 8 بنوك وطنية و 24 بنكاً أجنبياً تضم مصارف خليجية وعربية وأجنبية بنسبة 52 % من أصل 61 بنكاً مرخصاً في الدولة تتوزع بدورها بين 21 بنكاً وطنياً و40 بنكاً عربياً وأجنبياً بنهاية ديسمبر، بينما سجل 22 بنكاً في أبوظبي، منها 6 بنوك وطنية و16 من جنسيات مختلفة إلى جانب 7 بنوك وطنية أخرى من أصل 8 بنوك تعمل في باقي إمارات الدولة.

وكانت دبي أيضاً سوقاً رئيسة لوجود التمثيل الأجنبي للبنوك، مع احتضانها 39 مكتباً من مكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، بحصة 63 % من أصل 62 مكتباً مرخصاً بالدولة وكانت الحصة الأكبر من المؤسسات المصرفية العاملة في دبي حتي نهاية 2023 لشركات الصرافة، مع 69 % من إجمالي الشركات العاملة محلياً، بحوالي 53 شركة من أصل 77 شركة مرخصة.

وضمت دبي 12 شركة ومؤسسة تعمل في أنشطة التمويل، من أصل 17 شركة حتى نهاية 2023، كما ضمت دبي أيضاً 4 شركات تعمل في أنشطة تسهيلات القيمة المخزنة.

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