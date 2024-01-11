«بلاك تاور» تحصل على ترخيص للعمل في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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حصلت «بلاك تاور»، الشركة المتخصصة بالحلول المالية، على ترخيص كامل من سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي حسبما ذكر موقع «إنترناشيونال أدفايزر» أمس.

ووصفت الشركة الإنجاز بأنه تاريخي في استراتيجيتها للتوسع العالمي، وخطوة حاسمة في سوق الشرق الأوسط. وقال رئيس المجموعة جون ويستوود، إن الحصول على الترخيص الكامل في دبي والتوسع بشكل أكبر في السوق الأمريكية يعكس التزام بلاك تاور الثابت بالتميز العالمي.

وأضاف إن «بلاك تاور» في طليعة الشركات التي تقدم حلولاً مالية مخصصة، ويعد حضورها المعزز في الشرق الأوسط وتوسعها في الولايات المتحدة بمثابة شهادة على استراتيجيتها المتمثلة في تقديم استشارات وخدمات مالية لا مثيل لها عبر الحدود.

وقال جافين بلوك، المدير العام للمجموعة: «سيوفر لنا الكيان الجديد في مركز دبي المالي العالمي فرصة مثالية لتقديم حلول شاملة وسلسة وعابرة للحدود في الأسواق الدولية شديدة التنظيم، والتي غالباً ما تكون مقيدة للكثيرين».

وأضاف «نجد أنفسنا في وضع فريد نسبياً، حيث لدينا القدرة على تقديم المشورة لعملائنا في دولة الإمارات بشأن أصولهم محلياً وفي الولايات القضائية المنظمة الأخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وأستراليا».

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