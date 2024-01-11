إطلاق أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية في العالم بدبي

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «لندن غيت»، شركة التطوير العقاري بالإمارات، و«فرانك مولر»، الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة، برج «فرانك مولر أتيرنيتاس» أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية فاخرة في العالم بدبي. وسيقام البرج في دبي مارينا، وتقدر قيمة المبيعات المتوقعة بأكثر من 2 مليار درهم. ويبلغ ارتفاع برج فرانك مولر أتيرنيتاس 450 متراً، وسيتوج بساعة عملاقة من صنع فرانك مولر.

وقالت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لشركة لندن غيت، إن الشركة ملتزمة بمواصلة تقديمها أرقى المشاريع السكنية في دبي وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة، وذلك من خلال مجموعة عقارات حصرية تزيد قيمتها الإجمالية على 8 مليارات درهم ستطرحها الشركة هذا العام في دبي.

وأضافت أن برج فرانك مولر أتيرنتاس لن يكون مجرد بناء سكني تقدمه شركة لندن غيت، بل سيكون مثالاً حياً يعكس التزام الشركة بالحرفية والإبداع الهندسي وأسلوب الحياة الحصري. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع فرانك مولر، نجدد التزامنا بإحداث ثورة في مفهوم المعيشة الفاخرة وإعادة تشكيل أفق المدينة، مما سيجعل من البرج إرثاً خالداً. وسيتمتع هذا البرج الأيقوني بإطلالات لا تضاهى على دبي مارينا، حاملاً كافة التفاصيل التي تعكس قيمنا المشتركة المتمثلة في الدقة والإبداع وخلق إرث لا مثيل له لعملائنا المميزين.

وتم تصميم برج فرانك مولر أتيرنيتاس ليقدم لقاطنيه تجربة استثنائية لنمط المعيشة الفاخرة، ويضم وسائل راحة تتراوح بين صالة المسرح والسينما الخاصة إلى الجاكوزي وخدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة، حيث تم تنسيق كافة التفاصيل بعناية فائقة لتقديم أسلوب حياة يليق بنخبة المجتمع.

وقال إيرول باليان، المدير الإداري لشركة فرانك مولر، إن شركته تنظر إلى الوقت كساحة للإبداع، مشيراً إلى أن برج فرانك مولر أتيرنيتاس، الذي يأتي كثمرة تعاون مع شركة لندن غيت، يُمثل تحفة فنية تتخطى الأعراف التقليدية. وسيجري تسليم مساكن برج فرانك مولر أتيرنيتاس في يونيو 2027.

كانت شركة لندن غيت أعلنت عن خططها لتسليم 2000 وحدة سكنية في مواقع متميزة في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة. وتشمل المشاريع الرئيسية القادمة مشاريع بيعت بالكامل مثل مشروع مايا الخامس ومشروعي نادين الأول والثاني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز