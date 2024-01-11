182.8 ألف مستفيد من فعاليات «اقتصادية رأس الخيمة» 2023

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة «208» مبادرة وفعالية خلال عام 2023، استهدفت المتعاملين والشركاء ورواد الأعمال وفئات المجتمع المختلفة، وشملت مجالات عدّة منها الاستدامة والابتكار والقراءة والصحة والرياضة والإنسانية والتوعية بحقوق المستهلك، وذلك تنفيذاً لخطط الدائرة السنوية بالتنسيق والتعاون مع شركائه، واختُتِمَت فعاليات عام 2023 بتكريم كافة المشاركين في إنجاح معرض لمسات وطنية في نسخته السابعة في كورنيش القواسم. وقد بلغ عدد إجمالي المستفيدين من كافة الفعاليات 182.88 ألفا.

وأوضح سامي محمد الرباح مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالوكالة، أن الدائرة تعد خطتها التشغيلية للمبادرات والفعاليات كل عام بما يتلاءم مع احتياجات المتعاملين والشركاء والمجتمع بفئاته وخطط الوحدات التنظيمية ومشاريعها الجارية، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتعزيز أطر التواصل مع الجهات ذات العلاقة. وأشار الرباح إلى أن الدائرة نظمت 208 فعاليات ومبادرات مقسمةً بين 56 مبادرة مع الشركاء، و118 مبادرة مجتمعية، و34 منها لموظفي الدائرة ومتعامليها.

تنوع

وأضاف: تنوعت الفعاليات خلال العام لتشمل فحوصات صحية مجانية للموظفين، ومبادرات إعادة تدوير البلاستيك، وحملات التبرع بالدم، ومشاركات رياضية، وورشاً مختلفة لصقل مهارات الموظفين، ومعارض للمجتمع، ومبادرات للطلبة، والاحتفاء بالأيام العالمية مثل يوم المرأة ويوم الرجل العالميين ويوم الطفل الإماراتي، ومبادرات أخرى تسعد الموظفين وغيرهم.

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