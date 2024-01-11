تعاون بين «سياحة عجمان» و«ريني» لإدارة تجميع عبوات البلاستيك بالمرافق السياحية

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن تأسيس شراكة استراتيجية مع «ريني»، الشركة الرائدة في مجال الحلول البيئية، لمعالجة القضية الحيوية المتعلقة بإدارة تجميع العبوات البلاستيكية في المرافق السياحية في الإمارة. وبهذه المناسبة، استقبل محمود الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، جوردن جاكرز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة رينيه، وذلك في مقر الدائرة بهدف إبراز الطابع الرسمي لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سياق التأكيد المتزايد في دولة الإمارات على أهمية التنمية المستدامة. وتعبّر دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، بدورها، عن التزامها الراسخ تجاه تنفيذ ممارسات السياحة المستدامة. هذه الممارسات لا تستهدف فقط تحسين تجربة الإقامة للمقيمين والزوار، بل تولي الأولوية أيضاً لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز دور الشركات والعلاقات مع المستثمرين عن طريق تقديم الحلول البيئية وتبني الممارسات المستدامة.

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