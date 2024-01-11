«تايغر» العقارية تطلق مشروعاً بتكلفة 300 مليون درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «تايغر» العقارية إطلاق مشروع «ريد سكوير» في قرية مثلث جميرا في إمارة دبي، ويعتبر هذا المشروع باكورة مشاريع الشركة في العام 2024. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون درهم، وهو عبارة عن برج بارتفاع 34 طابقاً ويضم عدد 836 من الوحدات السكنية.

ويتميز المشروع بالخدمات الترفيهية المتنوعة، حيث يضم مسبحاً ومضماراً للمشي، وملعباً لكرة السلة ونادياً رياضياً ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، إلى جانب منطقة خاصة بجلسات الشواء.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي لشركة «تايغر» العقارية: «مع بداية العام 2024، تطلق شركة (تايغر) العقارية باكورة مشاريعها الجديدة (ريد سكوير) في إمارة دبي، لتلبي طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين للعقارات، خصوصاً في ظل وجود طلب كبير على شراء وتملك العقارات في الدولة».

وتابع بالقول: «يتوقع أن تستغرق العمليات الإنشائية في مشروع «ريد سكوير» مدة 3 سنوات، على أن نبدأ بتسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين في ديسمبر 2026». وأعرب الزعبي عن توقعاته أن يواصل القطاع العقاري في العام 2024 الزخم نفسه الذي شهده في العام الماضي، حيث شهد طلباً كبيراً على شراء وتملك العقارات من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، جراء ثقتهم بقوة ومتانة القطاع العقاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز