«إتش بي إي» تشتري «جونيبر» بـ14 مليار دولار

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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ستستحوذ شركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية «هيولت باكارد انتربرايز»، على شركة «جونيبر نتووركس»، المتخصصة في معدات الاتصالات، مقابل 14 مليار دولار، وفق بيان نُشر أمس، في عملية من شأنها أن تسمح لـ «إتش بي إي»، بتسريع خطواتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتستحوذ «إتش بي إي»، المتمحورة حول الحوسبة السحابية وتحليل البيانات والأمن السيبراني، على لاعب رئيس في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، في عملية أجريت نقداً بالكامل.

وقد أدى ظهور ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والذي تعزز مع بإطلاق «أوبن إيه آي» في نوفمبر 2022، إلى زيادة احتياجات شركات كثيرة في هندسة تكنولوجيا المعلومات وقدراتها، لأنها تتطلب قوة حاسوبية كبيرة.

وتأسست شركة «إتش بي إي» في عام 2015، بعد انقسام مجموعة تكنولوجيا المعلومات التاريخية «هيولت-باكارد» Hewlett-Packard، التي كانت آنذاك في مرحلة إعادة الهيكلة.

وقررت الشركة أن تجمع أنشطتها الخاصة بالبنية التحتية والبرمجيات وخدمات الأعمال في «إتش بي إي» HPE، فيما بقيت أجهزة الكمبيوتر الشخصية والطابعات منتجة في إطار شركة HP.

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