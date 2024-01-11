«ويلينجتون مانجمنت» تتوسع إقليمياً انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «ويلينجتون مانجمنت»، إحدى أكبر شركات إدارة الاستثمار المستقلة في العالم، بحجم أصول تزيد قيمتها على 1.1 تريليون دولار على مستوى العالم، عن إنشاء مكتب جديد في مركز دبي المالي العالمي في مبنى البوابة. وحصلت الشركة أيضاً على ترخيص من الفئة الرابعة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وقامت «ويلينجتون» بإدارة الأصول نيابة عن عملاء في الشرق الأوسط لمدة 29 عاماً من مكتبها في لندن، بما في ذلك العملاء المتواجدين في كل من مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات.

ويشكل مكتب دبي الجديد الخطوة الأولى ضمن استراتيجية الشركة لدعم العملاء في أسواقهم المحلية، وكذلك في إطار توسيع تواجدها العالمي في منطقة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومواصلة استثماراتها النشطة في المنطقة عبر الأسواق العامة والخاصة.

وبعد الحصول على الموافقة الرسمية والترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، سيشكل مكتب دبي جزءاً من سلسلة مكاتب «ويلينجتون» المتواجدة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تشمل الآن لندن وفرانكفورت ولوكسمبورغ ومدريد وميلانو وزيوريخ.

وقال ستيفان هاسل واندتر، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس منصة العملاء في شركة «ويلينجتون مانجمنت»: «سيساهم تأسيس مكتبنا في دبي في تعزيز حضورنا في منطقة الشرق الأوسط وتوسيع نطاقنا الدولي ويسهل الوصول إلى عملائنا.

وفي ظل التطور الحاصل في الأسواق وما يتضمنه من تعقيدات، نؤمن بأهمية أن نكون على مقربة من العملاء والتواجد معهم في أسواقهم المحلية. ونتطلع إلى التعاون مع سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة مركز دبي المالي العالمي بينما نعمل على تنمية عملياتنا وتوسيع نطاق حضورنا في المنطقة».

منصة

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا في مركز دبي المالي العالمي أن نرحب بشركة «ويلينجتون» في إمارة دبي ومركز دبي المالي العالمي.

وبالإضافة إلى استخدام المركز كمنصة لخدمة العملاء الحاليين، بإمكان «ويلينجتون» الآن الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للإمارة لتوسيع قاعدة عملائها والوصول إلى كم هائل من رأس المال العام والخاص المتمركز في المنطقة».

وسيترأس مكتب «ويلينجتون مانجمنت» في مركز دبي المالي العالمي وليد الرزوقي، الذي انضم إلى «ويلينجتون» في وقت سابق من هذا العام بصفته المسؤول التنفيذي الأول ومدير منطقة الشرق الأوسط ضمن مجموعة عملاء «ويلينجتون» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتولى الرزوقي مسؤولية قيادة تطوير الأعمال وأنشطة إدارة العلاقات في «ويلينجتون» في منطقة الشرق الأوسط.

كما يتمتع الرزوقي بخبرة تزيد على 14 عاماً، وكان آخر منصب قد شغله هو المدير التنفيذي لإدارة الاستثمار في «مورجان ستانلي»، حيث كان مسؤولاً عن إنشاء المعاملات عبر الأسواق العامة والخاصة وإدارة العلاقات الرئيسية مع العملاء من المؤسسات المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز