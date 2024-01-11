2.6 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سجلت التصرفات العقارية في دبي أمس 2.6 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 341.34 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.54 مليونا.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في نخلة ديرة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق في عدد المبايعات مع 9 مبايعات بقيمة 40.52 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في جزيرة 2 كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت الثنية الخامسة المناطق بعدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بـ84.67 مليونا. وسجلت الرهونات 1.32 مليار درهم منها 17 رهن أراضٍ بقيمة 373.7 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 949.9 مليونا، أهمها في الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم ورهن في الممزر بقيمة 192.5 مليونا. وتم تسجيل 16 هبة بقيمة 18.72 مليونا.

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