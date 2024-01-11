مجموعة الحبتور توجه إخطاراً للدولة اللبنانية حول نزاع استثماري

المصدر: دبي- البيان

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وجهت مجموعة الحبتور إخطاراً كتابياً للجمهورية اللبنانية حول نزاع مع الأخيرة في اتفاقية استثمار، يتعلق بانتهاكات لبنان للاتفاقية الثنائية للاستثمار بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.

ويتعلق النزاع باستثمارات مجموعة الحبتور في لبنان، حيث استثمرت المجموعة ما يقارب مليار دولار في لبنان حتى اليوم ومن ضمنها إيداع مجموعة الحبتور أموالاً في القطاع المصرفي في لبنان، واستثمارها في فنادق تحمل علامة «هيلتون» التجارية، ومركز تجاري، ومرفق ترفيهي على مساحة 100.000 متر مربع باسم «حبتور لاند» واستثمارات عقارات عديدة أخرى في لبنان.

وقالت المجموعة في بيان لها: «تعهد لبنان أن يحمي الاستثمارات الإماراتية على أراضيه بموجب الاتفاقية الإماراتية – اللبنانية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1999، إلا أن لبنان قد خرق التزاماته بموجب الاتفاقية إزاء مجموعة الحبتور، وحصل ذلك بوجه خاص عندما فرض لبنان ومصرفه المركزي قيوداً منعت مجموعة الحبتور من تحويل أموالها البالغة أكثر من 44 مليون دولار بحرية من المصارفة اللبنانية، كما أخفق لبنان في تأمين بيئة آمنة وسليمة لأعمال مجموعة الحبتور واستثماراتها، ونتيجة لأفعال الجمهورية اللبنانية هذه تكبدت المجموعة ولاتزال تتكبد خسائر وأضراراً فادحة».

وشرعت مجموعة الحبتور الممثلة بشركة المحاماة العالمية وايت اند كايس باتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتحصيل حقوقها على الصعيدين المحلي والدولي.

وقامت مجموعة الحبتور بتفعيل فترة التفاوض التي تمتد لفترة ستة أشهر بموجب الاتفاقية الإماراتية – اللبنانية من خلال إرسال إخطار كتابي رسمي حول النزاع إلى الجمهورية اللبنانية في أوائل شهر يناير 2024 – وفي حال لم يتم حل النزاع ضمن الستة أشهر هذه ولم تتم تسوية مطالبات مجموعة الحبتور، فعندها ستبادر المجموعة بالإجراءات القانونية المحلية والدولية المناسبة ضد الجمهورية اللبنانية وفقاً للاتفاقية.

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