ديسمبر يشهد أفضل أداء للقطاع الخاص في دبي خلال 16 شهراً

المصدر: دبي - البيان

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أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي الذي تصدره مجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجل أفضل أداء في 16 شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسن سريع في المبيعات والنشاط. وارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.

وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن زيادة الطلب أسهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر الـ 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف. وظل معدل نمو المخزون قوياً.

وارتفع المؤشر الرئيسي من 56.8 نقطة في نوفمبر إلى 57.7 نقطة في ديسمبر وهي قراءة أعلى كثيراً من علامة الثبات البالغة 50 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والانكماش. وكانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.

وذكرت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

الأعمال الجديدة

وأضافت: ينسب ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023.

وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدل مسجل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجلت 30 % من الشركات المشاركة في الدراسة تحسناً في الطلبات الجديدة. وسجل قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات. كما أن النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية .

وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي زيادة الأعمال الجديدة إلى تحسن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء. وانخفضت أسعار البيع بوتيرة كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى الحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال»: كانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى تحسن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية عام 2023. وكان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد 19.

زيادة التوظيف

ومع تحسن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.

وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عام 2023 بشكل ناجح حسبما أشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً، مشيراً إلى تحسن النشاط التجاري في شهر ديسمبر.

واستفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي من الارتفاع السريع في الأعمال الجديدة، وهو ثاني أسرع ارتفاع منذ منتصف عام 2019، وهو ما أكد إحدى نقاط قوة الطلب في سوق إمارة دبي مع بداية العام الجديد».

ارتفاع التوقعات

وأضاف أوين: «أدى تحسن النشاط التجاري إلى ارتفاع معتدل في توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر ديسمبر بعد انخفاضها في شهر نوفمبر عندما أشارت الشركات إلى اشتداد المنافسة في السوق باعتباره أحد المخاطر الجديرة بالذكر لعام 2024. وظلت المنافسة قوية على الحصة السوقية. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ذلك أدى إلى انخفاض أسعار البيع جزئياً».

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