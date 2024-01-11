فعاليات ترفيهية في عطلة الأسبوع الأخيرة من «مهرجان دبي للتسوق»

المصدر: دبي – البيان

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يختتم مهرجان دبي للتسوق دورته الـ 29 الأحد المقبل، حيث يوفر لسكان دبي وزوارها عطلة نهاية أسبوع مميزة واستثنائية تضم العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

ومع بداية العد التنازلي للحدث انتهى فريق مهرجان دبي للتسوق في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من الإعداد لتنظيم عدد من الحفلات الموسيقية التي تضم أشهر الفنانين العرب إلى جانب باقة من عروض التسوق والاستمتاع بتجربة أشهى المأكولات والدخول في سحوبات على جوائز قيمة وغيره من الفعاليات.

ومن بين الاستعدادات النهائية لاختتام مهرجان دبي للتسوق «مهرجان 321» في «سكاي دايف دبي» الذي يستقطب باقة من الفنانين العرب، حيث سيلتقي الجمهور من خلال ثلاثة عروض حية مع كل من الفنانين حسين الجسمي وتامر حسني وبلقيس.

وتضم الفعاليات الختامية تقديم عرضين هما عرض طائرات «الدرون» إذ سيكون الأكبر من نوعه في تاريخ مهرجان دبي للتسوق وعرض الألعاب النارية الذي سيملأ سماء دبي بالألوان والأضواء الرائعة.

كما تتضمن الفعاليات عدداً من العروض منها عرض فريق الفرسان للحركات البهلوانية وعروض الألعاب النارية التي ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة «بلوواترز» و«ذا بييتش جي بي آر» بالإضافة إلى عروض طائرات «الدرون».

وتعد عطلة نهاية الأسبوع الختامية أيضاً فرصة لمشاهدة بعض فعاليات مهرجان دبي للتسوق الأكثر شعبية كفعاليات «أضواء دبي» في الوجهات الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، حيث يمكن مشاهدة عرض «ذا أنوكي» في منطقة السيف وسوق «اتصالات إم أو تي بي» في «حي دبي للتصميم» أو فعالية «عجائب الأمازون» في «ويست بيتش - نخلة جميرا» إضافة إلى «إضاءة النيون» في السيف وسوق الذهب القديم ومجسمي «مدهش ودانة» العملاقين في «سيتي سنتر مردف».

وسيحظى زوار سوق «اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم بفرصة اقتناء أحدث صيحات الموضة والأزياء التقليدية وقطع الملابس الفريدة إضافة إلى تجارب الطعام المميزة وعروض الموسيقى الحية وفعالية «فينتي بيوتي دراي إن» والعروض الترفيهية.

واستضاف ميركاتو وجهة التسوق ذات الطابع الإيطالي المميز في جميرا، مجموعة من الإعلاميين وعائلاتهم في يوم من المرح العائلي، إذ استمتع الحضور بالعرض الموسيقي المميز «شوارع لندن»، في إطار غنائي راقص مع ثنائي القطط الجذاب الذين استعرضوا مهاراتهم الرائعة في المشي وألعاب الخفة.

وانغمس الزوار في جلسة غنائية مليئة بالمرح والترفيه مع الأطفال، حيث غنى الأطفال مع ماري وقضوا أروع الأوقات في ورش العمل وممارسة هوايتهم بصنع الطائرات الورقية.

ولجميع محبي الموسيقى هناك فرصة أيضاً للاستمتاع بعروض «نغمات دبي» الموسيقية الأخيرة مع باقة تضم العديد من الفنانين والذين سيقدمون عروضهم الغنائية على 16 مسرحاً مفتوحاً.

كما يقدم معرض «عطور أرماني - بريفي هوت كوتور» الحصري في حديقة «دبي أوبرا» تجربة حسية لا مثيل لها مع مجموعة من أرقى العطور.

ويعد مهرجان «شتانا في حتا» في «وادي هب» فرصة للجمهور لقضاء عطلة رائعة حتى نهاية مهرجان دبي للتسوق.

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