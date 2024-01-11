لجنة مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات تناقش خطة عمل وميزانية 2024

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت لجنة مجموعة مستخدمي سويفت والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات، أخيراً اجتماعاً في المقر الرئيسي لاتحاد مصارف الإمارات في أبوظبي، لمناقشة خطة العمل وميزانية العام 2024.

وعقد الاجتماع برئاسة جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في الإمارات وبحضور علي البلوشي، رئيس العمليات في بنك المصرف، وباريد نيوجي، رئيس العمليات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني، وفيجي فارجيس، رئيس عمليات النقد والمدفوعات في بنك المشرق، وأميت مالهوترا، نائب رئيس أول القروض والبطاقات في بنك أبوظبي الأول، وعماد الأسمر، مدير مشروع سويفت وأجهزة الصرف الآلي في البنك العربي، وسويكان ديمير، رئيس إدارة الأعمال - الأعمال المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الإسلامي.

ولختام أعمال اللجنة للعام 2023، أقر المشاركون في الاجتماع محضر الاجتماع السابق الذي عقد في 6 مارس 2023، كما قام أعضاء اللجنة المجتمعون بمراجعة أنشطة المجموعة خلال 2023، وأقروا تعيين المدققين الماليين للعام 2024 وأتعابهم.

وناقش اجتماع لجنة إدارة مجموعة مستخدمي سويفت والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت في دولة الإمارات خطة العمل للعام الجديد (2024) التي تهدف إلى تعزيز التعاون والمبادرات من أجل تحسين عمليات المدفوعات والاستفادة أيضاً من التحول الرقمي في هذا المجال في ظل التحولات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي في الدولة وفي بقية أنحاء العالم من أجل تلبية متطلبات العملاء عبر التطوير المستمر لنظم المدفوعات الآمنة والسريعة وسهلة الاستخدام.

وأشاد المجتمعون بتوجيهات واستراتيجيات مصرف الإمارات المركزي الهادفة إلى تطوير وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن التحويلات المصرفية.

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