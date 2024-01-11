تعاون «الاتحادية للضرائب» و«الاتحاد للمعلومات الائتمانية» لتعزيز الامتثال الضريبي

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية التي توفرها الجهة للمساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي بالإمارات. وقع الاتفاقية خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومروان لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين بما يتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية استناداً إلى معلومات وتقييمات موثقة ودقيقة.

وقال خالد البستاني: «توفر الاتفاقية إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني الذي يتيح للهيئة الاستفادة المباشرة من الخدمات المميزة التي تقدمها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المتعلقة بالخاضعين للضريبة التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية».

وأضاف: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات متطورة تعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات».

وقال مروان لطفي: يسعدنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال هذه الاتفاقية. وأحد أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية عبر توفير معلومات ائتمانية قيمة ومبسطة، بالإضافة إلى أنماط السداد للشركات والأفراد مما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية».

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