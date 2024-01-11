«إكسبو الشارقة» يبحث تعزيز المشاركات في «ستيل فاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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بحث مركز إكسبو الشارقة، مع وفود رسمية مشاركة في فعاليات النسخة الـ19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024»، سبل تنمية آفاق التعاون لتعزيز مشاركة الشركات الإقليمية والعالمية في المعرض وتعزيز العمل المشترك للارتقاء بدور قطاع المعارض في تطوير صناعة الحديد والصلب وتمكين المستثمرين والشركات من الاطلاع على آخر مستجدات وتطورات هذه الصناعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد على هامش فعاليات معرض ستيل فاب 2024 بين سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وأوليفر بي كوهرت الرئيس التنفيذي لشركة «ميسي إيسن» الألمانية بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

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