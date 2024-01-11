جاسم الزعابي رئيساً لمجلس إدارة «كيو القابضة»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة كيو القابضة انتخاب رئيس مجلس الإدارة وتعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، في خطوة استراتيجية لإعادة الهيكلة تجسد التزام الشركة الثابت بمواصلة التطوير والعمل نحو تحقيق النمو المستدام، حيث تم انتخاب جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبدالله الساهي عضواً منتدباً للمجموعة، كما تم تعيين بيل أوريجان رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

ويسهم الفريق الإداري الجديد بخبراته الواسعة ومعرفته الوفيرة في قطاعات متنوعة، ليشكل فريقاً متميزاً يحظى بقدرات فريدة تدعم رؤية كيو القابضة وتسهم في تحقيق رسالتها والارتقاء بها لمستويات أرفع.

يذكر أن جاسم الزعابي، الذي أصبح رئيس مجلس إدارة كيو القابضة، يشغل أيضاً منصب رئيس دائرة المالية في أبوظبي، وأمين عام المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وعضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مدن العقارية.

انضم عبدالله الساهي إلى كيو القابضة قادماً من شركة مدن العقارية، حيث تولى منصب العضو المنتدب للشركة، وكان أحد أعضاء الفريق المكلف بإنشائها في 2018، وعمل رئيسا تنفيذيا للشركة آنذاك، وسبق له تولي منصب وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي في 2020، وتتضمن خبراته في مجالات الاستثمارات التنموية والإشراف الاستراتيجي على تنفيذ المشاريع وإدارة أنشطة التطوير العامة في مختلف القطاعات.

ويحمل بيل أوريجان درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ساوث ويلز بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الإنشاءات الدولية من جامعة باث بالمملكة المتحدة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية منذ 2020، كما تولى مسؤولية تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة ومنها جزيرة الحديريات، ورصيف ميناء زايد، ومشاريع سياحية بيئية في منطقة الظفرة ومشاريع إسكان المواطنين في مدينة الرياض، وشمال بني ياس، وسبق أن عمل لدى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

وأكد جاسم الزعابي أن الشركة ستواصل العمل للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، بما يواكب التنمية الشاملة والمتسارعة في الدولة، ووضع معايير جديدة في مجال الاستثمارات الاستراتيجية المختلفة.

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