«أرادَ» شريكاً لـ«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» للسنوات الثلاث المقبلة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024 عن شراكته مع شركة «أرادَ» للتطوير العقاري للأعوام الثلاثة المقبلة، في خطوة تدعم رواد الأعمال وتترجم الإيمان بتأثيرهم على المستقبل، تأكيداً على التزامها المستمر بتشجيع المواهب الريادية والابتكار، والمساهمة في نمو وتطور منظومة الأعمال في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

ويجسد تعاون «شراع» و«أرادَ» أهمية التكامل على المدى الطويل في عالم الأعمال، حيث تدعم «أرادَ» «منصة التأثير» التي تستضيف فعاليات المهرجان الرئيسة، وتوفر منصة لنخبة من المتحدثين من دولة الإمارات والعالم على مدار يومين، وتقدم رؤى ملهمة حول القطاعات الريادية المتنوعة، وتسلط الضوء على دور رواد الأعمال كقادة يسهمون في إحداث التغيير المجتمعي على الصعيدين المحلي والعالمي، تماشياً مع شعار المهرجان «معاً، نرسم المستقبل».

وأشادت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بدعم شركة «أرادَ» لـ«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» ومبادرات «شراع»، قائلة: «إن التزام «أرادَ» هو جزء لا يتجزأ من نجاح المهرجان، ويعكس جهود التعاون المشترك لترسيخ منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات»، مشيرة إلى أن مساهمة «أرادَ» لا تقتصر على قطاع التطوير العقاري فحسب، بل تعكس أهداف المهرجان المتمثلة بإلهام المبتكرين وتعزيز التواصل فيما بينهم، كما سلطت الضوء على التزام «أرادَ» بالاستدامة الذي بدا جلياً في «جائزة الشارقة للاستدامة 2019» المتوافقة مع أهداف المهرجان الرامية لبناء مستقبل مستدام من خلال ريادة الأعمال.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في «أرادَ» للتطوير العقاري: «إن (مهرجان الشارقة لريادة الأعمال) واحد من أبرز الفعاليات وأكثرها أهمية على صعيد المنطقة، لأنه يعزز الابتكار والتعاون والأفكار الإبداعية الهادفة لتعزيز الاقتصادات المحلية، فشراكتنا الطويلة المدى مع (شراع) تتوافق مع التزامنا بتمكين المجتمعات وتعزيز تفاعلها وحيويتها وقدرتها على تحقيق الإنجازات التي تمهد الطريق أمام أجيال المستقبل».

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