الجمعية العمومية لـ«الإمارات لتعليم قيادة السيارات» توافق على تجزئة السهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وافقت الجمعية العمومية لشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، المدرجة في سوق أبوظبي، على توصية أعضاء مجلس إدارة الشركة بتجزئة سهم الشركة للنصف «سهمين لكل حامل سهم»، من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم لتصبح «50» فلساً، بدلاً من القيمة الاسمية الحالية وقدرها «1» درهم بناءً عليه يصبح عدد أسهم رأسمال الشركة 179.572.800 سهم بدلاً من العدد الحالي وهو 89.786.400 سهم.

كما أقرت الجمعية أيضاً رسملة جزء من الأرباح المحتجزة بقيمة 448.932.000 درهم وزيادة رأس المال ليصبح بعد الزيادة مبلغاً وقدره 538.718.400 درهم مقسماً على عدد 1.077.436.8000 سهم قيمة كل سهم «50» فلساً، ويتم إصدار عدد 897.864.000 سهم مقابل زيادة رأس المال الناتجة عن رسملة المبلغ المذكور من حساب الأرباح المحتجزة وسوف توزع أسهم زيادة رأس المال على المساهمين بالنسبة والتناسب مع ما يملكه كل منهم في رأس المال الشركة في تاريخ إصدار تلك الأسهم.

وأكد خليفة الرميثي، رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «تأتي هذه الخطوة حرصاً من مجلس إدارة الشركة على تعزيز سيولة أسهم الشركة وزيادة التداول عليها في السوق المالي، بما يعود بالمنفعة والفائدة على مساهمي الشركة».

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