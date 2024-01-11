حلول مبتكرة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإسعاد متعامليها

المصدر: دبي - البيان

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حققت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أرقاماً قياسية عن طريق موظفها الافتراضي «نهام» في الارتقاء بتجربة المتعاملين، وذلك عن طريق الرد الذاتي على جميع استفسارات المتعاملين المتعلقة بخدمات المؤسسة والوحدات التنظيمية التابعة لها من خلال عدد من قنوات التواصل الرقمية والذكية، حيث يهدف إلى تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمتعاملين وإسعادهم من خلال حلول مبتكرة تساهم في ضمان أنشطة تجارية مستدامة.

وقالت نورة الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نسعى إلى تحقيق رضا متعاملينا من خلال الالتزام بميثاق إسعاد المتعاملين الذي يصبو إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وجهة الأعمال الأولى، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً رائداً، لذلك نحن نرعى ثقافة موجهة نحو المتعاملين لضمان التواصل السلس معهم وتلبية كل متطلباتهم».

وأوضحت الإحصائيات عن استقبال «نهام» لأكثر من 21 ألف استفسار من المتعاملين في العام الماضي، حيث كانت اللغة الأكثر استخداماً هي الإنجليزية، وأضافت الشامسي إن الموظف الافتراضي للمؤسسة ساهم في خفض عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال وخفض عدد رسائل البريد الواردة بنسبة %5.2، مما يؤكد على دور «نهام» في الاستجابة لجميع الاستفسارات طوال الأسبوع وعلى مدار الساعة على النحو الذي يسهم في تيسير الخدمات على المتعاملين والإجابة عن جميع استفساراتهم وتقديم المعلومات المطلوبة.

وأشارت التقارير إلى أن أكثر الاستفسارات طلباً وإقبالاً من قبل المتعاملين كانت متعلقة بخدمات إصدار التصاريح الأمنية وإصدار تسجيل وترخيص الوسيلة البحرية وطلب تجديد رخصة محلية، بالإضافة إلى إصدار رخصة قيادة الوسائل البحرية، كما أوضحت الإحصائيات أن هناك زيادة ملحوظة في استخدام «نهام» خلال الربع الأخير من عام 2023 بعد مشاركته الأخيرة في معرض «جيتكس» للتقنية الذي أقيم شهر أكتوبر الماضي في دبي، حيث أتيحت الفرصة أمام الجمهور العام والمتعاملين من التعرف عليه وعلى الخدمات التي يقدمها.

وتلتزم المؤسسة بقياس رضا متعامليها بشكل مستمر، لتحسين وتطوير خدماتها وذلك من خلال الموقع الرسمي للمؤسسة عبر المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها (منصة 04) والأجهزة اللوحية في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للوحدات التنظيمية في المؤسسة، إضافة إلى استبيانات البريد الإلكتروني والاجتماعات الشخصية مع المتعاملين عبر مبادرة «الاجتماع بأبرز المتعاملين».

وتحرص المؤسسة على توفير قنوات اتصال متعددة باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة متعامليها وتحقيق رضاهم وسعادتهم، من ضمنها رقم مركز الاتصال 800990 الذي يعمل على مدار الساعة والدردشة الفورية مع «نهام – المساعد الافتراضي» عن طريق تطبيق«واتس آب» أو عن طريق الموقع الرسمي .pcfc.ae

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