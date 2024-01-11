سوق دبي يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي بمكاسب 627 مليوناً

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي، في تداولات أمس، وصعد المؤشر بـ0.30% أو ما يعادل 12.3 نقطة، مسجلاً 4130.02 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي. وواصل سوق دبي المالي صعوده إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر (13 أسبوعاً) بمكاسب سوقية ناهزت 627 مليون درهم، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 702.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس إلى 702.9 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وقفز سهم «بي إتش إم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الرابعة على التوالي عند 3.08 دراهم، ليقود ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي.

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم مصرف عجمان 7.3%، واكتتاب القابضة 6.6%، والإمارات ريم للاستثمار 3.4%، وشعاع كابيتال 2.5%، والعربية للطيران 1.7%.

واستحوذ سهم «مصرف عجمان» على سيولة جاوزت 60.9 مليون درهم، ليغلق عند 2.2 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 41.5 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 28.1 مليون درهم، مرتفعاً 0.7% ليقفل عند 7.23 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 7.8 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 94 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 86.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.31% إلى مستوى 9796.75 نقطة، ليربح السوق أكثر من 4 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 257.4 مليون درهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً 112 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 102 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء 14.7%، والشارقة للأسمنت 9.1%، ورابكو للاستثمار 6.4%، وأسمنت الفجيرة 6.2%.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 5 مليارات درهم إلى رأسمالها السوقي في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.674 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.67 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.97 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و702.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي. اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.54 مليار درهم، موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي، و302.1 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 24 ألف صفقة.

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