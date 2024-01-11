«المشرق» يطلق تطبيقاً مصرفياً جديداً

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك «المشرق» عن إطلاق تطبيقه المبتكر الجديد للهاتف المحمول «المشرق الإمارات العربية المتحدة» (Mashreq UAE)، وذلك في إطار سعيه لتزويد عملائه بتجربة رقمية متميزة.

ويمثل هذا التطبيق الجديد مرحلة جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، حيث إنه يقوم بدمج التطبيق السابق مع تطبيق المشرق نيو، مقدماً منصة موحدة. ويتيح هذا الدمج للعملاء الاطلاع على جميع تعاملاتهم المالية، مما يعزز تجربتهم المصرفية لتكون أكثر راحة وملاءمة.

وتم تصميم تجربة المشرق نيو المطورة والتي يتم تقديمها من خلال تطبيق «المشرق الإمارات»، مع إعطاء الأولوية القصوى للعميل، حيث تقدم هذه التحسينات تجربة شخصية مع مجموعة من الميزات مثل العروض المصممة خصيصاً لبطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التي يمكن رؤيتها على لوحة تحكم التطبيق.

ويهدف هذا التطبيق الذي يتمتع بتصميم أكثر بساطة إلى توفير تجربة مميزة لجميع العملاء، مما يجسد جوهر جهود المشرق في التركيز على العملاء.

وقال فرناندو موريلو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: «تتجه البنوك التي تركز على تعزيز بنيتها التحتية الرقمية إلى تحقيق نمو كبير في حجم مشاركة العملاء، وذلك بفضل قاعدة المتعاملين التي تستمر في التطور لتصبح أكثر ذكاءً تكنولوجياً في إطار سعيها نحو الراحة والبساطة وتقديم تجربة مصرفية مخصصة.

ويتمتع المشرق بتاريخ حافل يتخطى مجرد تقديم منتجات وخدمات جديدة، الأمر الذي أتاح لنا تحقيق الريادة في مجال توفير أفضل التجارب التي تعود بالنفع على عملائنا. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققته منصاتنا المصرفية الرقمية سواء في الإمارات أم الأسواق العالمية الأخرى، قمنا بالتوسع في أسواق جديدة، مثل مصر وباكستان، وعملنا على توسيع نطاق وجودنا في دول التعاون».

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