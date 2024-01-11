منصة بـ«أبوظبي الإسلامي» لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق منصة رقمية شاملة لسوق الأعمال «سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال» ADIB Business Souq، وهي منصة مبتكرة ومصممة خصيصاً لتقديم الدعم الشامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف خفض تكلفة أنشطة الأعمال التجارية، وذلك من خلال مجموعة واسعة من العروض والتخفيضات الحصرية.

خدمات عديدة

وتتيح منصة «سوق أبوظبي الإسلامي للأعمال» للشركات، إمكانية الوصول رقمياً للعديد من الخدمات بتكلفة منخفضة. وتقوم المنصة بإضافة العروض والتخفيضات الجديدة وتعزيز خدماتها بشكل مستمر.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه العروض من خلال زيارة المنصة، حيث يمكنهم تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بهم في دولة الإمارات، والاسم، وكلمة المرور لمرة واحدة. وبمجرد تسجيل الدخول، يمكنهم تحديد الخدمة المطلوبة، وتعبئة نموذج الطلب، ومن ثم يتم معالجة الطلب من طرف العلامات التجارية الشريكة خلال 48 ساعة عمل.

وسيتلقى المستخدمون إشعارات عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة بمجرد تقديم الطلب، ويمكن أيضاً تتبعها من خلال علامة تبويب سجل التصفح. وسيتلقون بعد ذلك مكالمة من العلامات التجارية الشريكة، لمناقشة طلباتهم ووضع اللمسات الأخيرة على الأسعار بعد تطبيق التخفيضات.

وسيتم إرسال رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني من العلامات التجارية الشريكة لإعلام المستخدم عندما يتم تنشيط عروضهم.

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