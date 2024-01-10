سوق «اتصالات إم أو تي بي» يصدر دليلاً شاملاً لمشاركات الشباب

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت في حي دبي للتصميم الدورة الـ 11 من سوق «اتصالات إم أو تي بي»، مفهوم التسوق البديل والرائد في مهرجان دبي للتسوق، والمكان الذي يمكن فيه للزوار التعرف إلى أحدث صيحات الموضة، والاستمتاع بوجبات الطعام الشهية والترفيه. وتقدم دورة هذا العام للزوار فرصة لاستكشاف فعاليات جديدة كلياً.

يقدم سوق «اتصالات إم أو تي بي» فرصاً وكنوزاً مميزة، ومنتجات فريدة من نوعها، لن تجدوها في أي مكانٍ آخر. كما يتضمن السوق، الذي يمكنكم الدخول إليه مجاناً، مفاجآت جديدة، ستتعرفون إليها في كل يوم تزورونه فيه، بدايةً من عروض علامات الأزياء التجارية المحلية والعالمية، وصولاً إلى المسابقات، وورش العمل، والحفلات الموسيقية والعروض الحية. ويفتح السوق أبوابه أمام الزوار من الاثنين حتى الخميس، من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم الجمعة من الساعة 4 عصراً حتى 12 منتصف الليل، وفي يومي السبت والأحد، من الساعة 1 ظهراً حتى 1 بعد منتصف الليل، ليكون أمام الجمهور متسعٌ من الوقت لاستكشاف كل ما هو معروض.

يقدم السوق للزوار الكثير من الفعاليات التي لا ينبغي تفويتها، مع إضافات جديدة في دورة عام 2024. وأكدت كلثم الشامسي مساعد أول لإدارة مهرجانات وفعاليات التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أهمية هذه الفعالية الرئيسة ضمن مهرجان دبي للتسوق، وقد قدمت بعض النصائح لمشاهدة أفضل العروض التي يوفرها السوق.

يومٌ حافلٌ بالاكتشافات

تعد تجارب تناول الطعام من أبرز التجارب في «اتصالات إم أو تي بي»، حيث يمكن للزوار تناول الطعام في الأكشاك المؤقتة لأكثر المطاعم شعبية في المدينة، مثل «نوت سو جيلتي» (Not So Guilty)، و«فيتناميز فوديز» (Vietnamese Foodies)، و«ماما فراي» (Mamafri)، ومن العلامات التجارية التي تقدم المنتجات الفريدة «تايجر شوجر» (Tiger Sugar)، الذي يقدم مشروب تايجر بوبا ميلك، وخبراء صناعة البطاطس المقلية البلجيكية، «فريتز» (Fritz)، الذين يقدمون لكم بطاطس مقلية فريدة من نوعها، لا ينبغي عليكم تفويت تجربتها.

وقالت كلثم: «يجب أن يأتي الزوار إلى السوق، وهم على استعداد لتجربة وتناول شيء جديد. لأن «اتصالات إم أو تي بي» يقدم مأكولات غير تقليدية وعصرية، ويحتوي على الكثير من المطاعم المشهورة، ولن يكتمل يومكم دون أن تجربوا بعض المنتجات التي تقدمها هذه المطاعم».

ويمكن للزوار من محبي الطعام الصحي أو السريع، أخذ قسطٍ من الراحة، وتناول وجبة طعام والاستمتاع بطقس الشتاء المثالي، والأجواء الرائعة خلال مشاهدة إحدى الفعاليات الفنية التي تقدم على المسرح الرئيس كل ساعة. وفي حال رغب الزوار في تجربة كل ما هو موجود في السوق، فإنه يمكنهم التنقل وتجربة المنتجات التي تقدمها العديد من عربات الطعام والمقاهي المؤقتة، واستكشاف المنتجات الفريدة التي لم يسبق لهم أن شاهدوها من قبل.

وأضافت كلثم: «تختلف تجربة التسوق في «اتصالات إم أو تي بي» عن أي مكان آخر، حيث تم إعداد قائمة البائعين بعناية فائقة، للحصول على تجربة تفوق الوصف. كما يعرض السوق الثقافة والطابع المُميزّين لمجتمعنا في دولة الإمارات، من خلال إعطاء الأولوية للمشاريع المحلية. وتضم قائمة المشاريع التي تم إعدادها بعناية، 40 مشروعاً إماراتياً، إلى جانب العلامات التجارية الأخرى التي توجد في الدولة، وكذلك المنطقة. ونحن نتعاون مع العلامات التجارية الجديدة، التي يبلغ عمرها أربع سنوات أو أقل، بهدف تشجيع جو الابتكار والإبداع والحداثة».

ورغم أن العلامات التجارية قد تكون ناشئة، فإن العديد من المنتجات المميزة التي تعرضها كلاسيكية. ويمكن للزوار الذين يشعرون بالحنين إلى الماضي، زيارة متجر «ناينتيز كيد كلوب» (90s Kids Club)، المتخصص في الملابس المستوحاة من حقبة التسعينيات، أو التعرف إلى منتجاتهم المفضلة في متجر «ناينتيز ميموريز» (90s Memories)، الذي يحتفي بثقافة هذه الحقبة، من خلال تقديم ملابس من الماضي، تحمل رسوماً للشخصيات الكرتونية. وبما أننا نتحدث عن الحنين إلى الماضي، يعتبر «فاشن ريرن» (Fashion Rerun)، المكان الأنسب للحصول على ملابس من الماضي لا مثيل لها.

ويمكن للزوار كذلك التعرف إلى العلامات التجارية الأخرى، مثل «باموكمي» (Pamukme)، المتخصصة بالملابس القطنية العضوية، و«راي ذا ليبل» (RAI The Label)، التي تعرض الأزياء النسائية النابضة بالحياة. وللحصول على الأكسسوارات، يمكن للمتسوقين زيارة العلامات التجارية المتخصصة بالمجوهرات، مثل «ليدي دي» (Lady D)، و«أوديس» (Odis)، والمرور بمنفذ بيع «بلي آيوير» (Pliê Eyewear)، للحصول على نظارات أنيقة تدوم طويلاً.

وأضافت كلثم: «لا يمكن تفويت تجربة التسوق في «اتصالات إم أو تي بي»، حيث سيحصل الزوار الذين يصلون إلى الأكشاك في وقت مبكر، على أفضل المنتجات الكلاسيكية المميزة، أو التصاميم محدودة الإصدار، وهي منتجات لن يجدوها في أي مكان آخر، كما يمكنهم أن يكونوا أول من يستكشف أحدث مجموعات التصاميم التي يقدمها المصممون المحليون والإقليميون. وأن يكونوا على يقين بأنهم سيحصلون على أشياء مميزة، يمكنهم التباهي بها أمام أصدقائهم».

واستطردت كلثم: «إذا كانت تجارب التسوق وتناول الطعام البديلة تمدكم بالإلهام، فيمكن استعراض الجانب الإبداعي لديكم في إحدى ورش العمل. حيث يقدم «اتصالات إم أو تي بي» تجارب عصرية رائعة، وتوفر ورش العمل الفنية التي تقيمها العلامات التجارية، مثل «وايلد بينت» (Wild Paint)، طريقةً ملهمة للزوار للتعبير عن أفكارهم الإبداعية. كما ستمنحكم الطاقة التي ستستمدونها من السوق الإبداع، ومن الرائع أن نرى الزوار على اختلاف أعمارهم يجربون شيئاً جديداً».

وتُقيم كل من «موزة بيوتي»، و«Thalassophile»، و«جاوا بوتيك» ورش عمل تشمل الجمال والبشرة وملابس السباحة المستدامة والحقائب اليدوية والأكسسوارات، ويمكن للزوار كذلك الحصول على عطرهم المميز من «أوديلا أند كو»، الملائم للأزياء المميزة التي قاموا بشرائها. وأضافت كلثم: «العطر ركن أساسي في الثقافة الإماراتية، ويوفر نشاط صناعة العطور طريقةً رائعة للتعرف إلى جزء غني من تراث دولة الإمارات، في ظل بيئة معاصرة. ويمكن للزوار كذلك تجربة مزيج مميز من العطور في «أركاديا» (Arcadia) و«كوليش» (Colish).

لا تفوتوا الفعالية الجديدة لعام 2024 «جيمرز هب» (Gamers Hub)، ركن الألعاب الإلكترونية الذي يضم ألعاب الواقع الافتراضي، وبلاي ستيشن، والألعاب التقليدية القديمة الشهيرة. وفي هذا الركن، يمكنكم كذلك صنع تمثال تذكاري خاص بكم، وتزيينه بألوان الأكريليك، بينما سيستمتع الأطفال بتجربة المنزلقات العملاقة ولعبة المخلب.

وأوضحت كلثم: «لا يجب تفويت زيارة ركن الألعاب «جيمرز هب» (Gamers Hub)، حتى من قبل الزوار الذين لا يعتقدون بأنهم يستطيعون اللعب. تم تخصيص الركن هذا العام لضيوفنا من فئة الشباب، ولكن المرح ينتظر الصغار والكبار، على حدٍ سواء. ولمحبي التقاط صور سيلفي، يمكنهم القيام بذلك في كشك «كاندي فلوس». أما بالنسبة للزوار الصغار، فيمكنهم زيارة فعالية «عالم الجيل زد الإماراتي» (Emarat Gen-Z Bubble Installation)، ومسابقة كرة السلة «إمارات سلام جام» (Emarat SlamJam) الرائعة».

ويمكن للزوار في وقت لاحق من اليوم، الاستمتاع بأجواء غروب الشمس في حي دبي للتصميم، للحصول على استراحة، والاستمتاع بالفعاليات الفنية التي تقدمها المواهب الموسيقية الصاعدة على المسرح كل ساعة، إضافةً إلى عروض ومسابقات الرقص المفعمة بالطاقة، وكل ما يرافقها من عروض الراب وحفلات الرقص.

ولعاشقات مستحضرات التجميل، أصبحت تجربة «فينتي بيوتي درايڤ إن» (Fenty Beauty Drive In)، متوفرة في المدينة للمرة الأولى. حيث يمكن المرور للحصول على مستحضرات التجميل المناسبة للون البشرة، إضافة إلى أفضل المنتجات، وأيضاً فرصة الحصول على هدايا حصرية من فينتي بيوتي.

واختتمت كلثم بقولها: «إن استضافة العلامات التجارية العالمية الشهيرة، مثل فينتي بيوتي، إلى جانب العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة المحلية، تجعل من «اتصالات إم أو تي بي»، مكاناً مميزاً وممتعاً للغاية. وقد حققت فينتي بيوتي نجاحاً باهراً في العام الماضي، وهناك مفاجآت جديدة لهذا العام، لعيش تجربة لا ينبغي تفويتها مع وصول «فينتي بيوتي درايڤ إن» (Fenty Beauty Drive In).

توجهوا إلى «اتصالات إم أو تي بي» حتى 14 يناير، للتأكد من عدم تفويت هذا السوق المؤقت الرائع، قبل أن تغيب عنكم لمدة عام آخر!

يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«نخيل مولز» «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023، وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة.

وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق، بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية، وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.

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