2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.6 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 486 مبايعة بقيمة 1.34 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 341.34 مليون درهم و451 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 994.54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 31.7 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 40.52 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 92.13 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 2.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 84.67 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 41.37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 30 مبايعة بقيمة 43.24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.32 مليار درهم منها 17 رهن أراض بقيمة 373.74 مليون درهم و95 رهن فلل وشقق بقيمة 949.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 269.5 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 192.5 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 18.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5.11 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3.76 مليون درهم.

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