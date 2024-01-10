أفضل أداء للقطاع الخاص في دبي خلال 16 شهراً

المصدر: دبي - البيان

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أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجّلَ أفضل أداء في 16 شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن سريع في المبيعات والنشاط. وتمكنت الشركات، بفضل تخفيف الضغوط على التكاليف، من تقديم تخفيضات أكبر على الأسعار إلى العملاء وارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.

وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال» بأن زيادة الطلب أسهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر ال 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف. وظلَّ معدّل نمو المخزون قوياً ولكنه تراجع بسبب تحديات لوجستية.

وارتفع المؤشر الرئيسي من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر وهي قراءة أعلى كثيراً من علامة الثبات البالغة 50 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والإنكماش. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.

وذكرت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

الأعمال الجديدة

وأضافت: يُنسب ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدّل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدّل مُسجَّل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجّلَت 30 % من الشركات المشاركة في الدراسة تحسُّناً في الطلبات الجديدة. وسجّلَ قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات رغم أنَّ النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل.

وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالباً زيادة الأعمال الجديدة إلى تحسُّن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء، الذي يُعزى جزئياً إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج.

وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى الحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.

سلاسل التوريد

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال»: كانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسُّن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أنَّ إجمالي النفقات ظلَّ مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته، كانت هناك أدلة بأنَّ التأخير في سلاسل التوريد أدّى إلى تحسُّن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر.

وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن تحسُّن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية عام 2023. وكان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد 19.

زيادة التوظيف

ومع تحسُّن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.

وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وظلّ تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المُسجَّل في بداية الربع الرابع من عام 2023 رغم تراجع معدَّل النمو في المخزون لأنَّ بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عام 2023 بشكل ناجح حسبما أشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً مشيراً إلى تحسن النشاط التجاري في شهر ديسمبر. واستفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي من الارتفاع السريع في الأعمال الجديدة، وهو ثاني أسرع ارتفاع منذ منتصف عام 2019، وهو ما أكد إحدى نقاط قوة الطلب في سوق إمارة دبي مع بداية العام الجديد».

ارتفاع التوقعات

وأضاف أوين: «أدّى تحسُّن النشاط التجاري إلى ارتفاع معتدل في توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر ديسمبر بعد انخفاضها في شهر نوفمبر عندما أشارت الشركات إلى اشتداد المنافسة في السوق باعتباره أحد المخاطر الجديرة بالذكر لعام 2024. وظلَّت المنافسة على الحصة السوقية مصدر قلق، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنَّ ذلك أدى إلى انخفاض أسعار البيع جزئياً. ورغم ذلك، يجب أن يساعد تحفيف أعباء التكلفة في شهر ديسمبر في تخفيض الضغوط على هوامش الأرباح.»

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