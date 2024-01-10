«لندن غيت» تكشف عن برج «فرانك مولر أتيرنيتاس» في مارينا دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت «لندن غيت»، شركة التطوير العقاري في الإمارات، و«فرانك مولر»، الشركة السويسرية المصنعة للساعات الفاخرة، فعالية تم خلالها الكشف عن تحفة معمارية، برج «فرانك مولر أتيرنيتاس»– في مارينا دبي أطول برج ساعة سكني ذي علامة تجارية فاخرة في العالم، فيما تقدر قيمة المبيعات المتوقعة للأيقونة المعمارية بأكثر من 2 مليار درهم.

ويبلغ ارتفاع البرج 450 متراً، واضعاً بذلك معياراً عالمياً جديداً للمعيشة الفخمة بما يتمتع به من إطلالات بانورامية خلابة. كما يجسد المبنى المتوج بساعة عملاقة من صنع فرانك مولر مفهوم الحرفية والإبداع الذي لا يضاهى.

معالم أيقونية

وأكدت إيمان طه، الرئيس التنفيذي لـ«لندن غيت»، التزام الشركة الراسخ بمواصلة تقديمها أرقى المشاريع السكنية في دبي وإضافة معالم أيقونية إلى أفق المدينة، من خلال مجموعة عقارات حصرية تزيد قيمتها الإجمالية على 8 مليارات درهم ستطرحها الشركة في دبي هذا العام.

وأضافت أن «فرانك مولر أتيرنتاس» لن يكون مجرد بناء سكني تقدمه شركة لندن غيت، بل سيكون مثالاً حياً يعكس التزام الشركة بالحرفية والإبداع الهندسي وأسلوب الحياة الحصري.

وسيتمتع البرج الأيقوني بإطلالات مميزة على دبي مارينا، حاملاً كافة التفاصيل التي تعكس قيمنا المشتركة المتمثلة في الدقة والإبداع وخلق إرث لا مثيل له لعملائنا المميزين.

ومن المتوقع أن يسهم البرج المكون من 106 في إعادة تشكيل أفق دبي، بفضل مجموعة متنوعة وحصرية من المساكن المميزة التي تقدمها لندن غيت، بما في ذلك قصور سكاي مانشن الفخمة وفيلات سكاي الرائعة والمساكن المصممة بعناية فائقة بخيارات تبدأ من غرفة نوم واحدة وحتى 3 غرف.

ويتمتع كل مسكن بتصميم يضفي أناقةً حصرية على نمط المعيشة الفخم، وبأسعار تبدأ من 1.6 مليون درهم، وقد دخلت لندن غيت في شراكة مع مجموعة ون بروكر الحائزة على جوائز عالمية في مجالها بغية تقديم خطة دفع مرنة وبآلية دفع 40/60.

ويتمتع برج فرانك مولر أتيرنيتاس بموقع استراتيجي في دبي مارينا، ما يمنح ساكنيه عنواناً مرموقاً على الواجهة البحرية.

وتم تصميم برج فرانك مولر أتيرنيتاس ليقدم لقاطنيه تجربة استثنائية لنمط المعيشة الفاخرة، ويضم وسائل راحة تتراوح بين صالة المسرح والسينما الخاصة إلى الجاكوزي وخدمات الاستقبال والإرشاد على مدار الساعة، حيث تم تنسيق كافة التفاصيل بعناية فائقة لتقديم أسلوب حياة يليق بنخبة المجتمع.

وسيجري تسليم مساكن برج فرانك مولر أتيرنيتاس في يونيو 2027.

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