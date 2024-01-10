«دبي للمستقبل» تدعو الشركات التكنولوجية العالمية للمشاركة بتطوير حلول مبتكرة لقطاع التجزئة الفاخرة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون مع شركة ريتشمونت العالمية عن إطلاق الدورة الثانية من تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة بهدف دعم تطوير وتوظيف الحلول المبتكرة والتقنيات المستقبلية في هذا القطاع.

ويتيح هذا التحدي الذي يشرف عليه برنامج «مسرعات دبي للمستقبل» الفرصة لجميع الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم لتقديم أفكار ومشاريع مبتكرة ضمن هذا التحدي بموعد أقصاه يوم الأحد 28 يناير 2024، وذلك عبر الموقع الرسمي لمؤسسة دبي للمستقبل.

ويركز تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة هذا العام على مجالين رئيسيين هما تطوير تجربة العملاء خلال انتظارهم وتواجدهم في المتاجر، وتوفير تجارب فريدة وجذابة لاستقطاب العملاء الشباب.

وقال عبد العزيز الجزيري نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل إن إطلاق الدورة الثانية من تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة يأتي في إطار التعاون المستمر مع شركة ريتشمونت العالمية لاستقطاب أهم الأفكار الريادية والمستقبلية الهادفة إلى تصميم مستقبل هذا القطاع الاقتصادي المهم في دبي ودولة الإمارات والعالم بأكمله.

وأضاف الجزيري: «يهدف هذا التحدي الجديد إلى دعم التعاون بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة ورواد الأعمال للخروج بأفكار نوعية تتناسب مع أهمية قطاع التجزئة وحاجته لتطوير تجارب مبتكرة تناسب احتياجات العملاء».

تطوير تجارب مبتكرة

ومن جهته قال بيير فايارد الرئيس التنفيذي لشركة «ريتشمونت» الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: «يسعدنا أن نعلن عن تجديد شراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذا التحدي بما يتماشى مع التزامنا الراسخ بتعزيز مسيرة الابتكار ودعم المواهب الواعدة التي تمكننا من صياغة المستقبل. وسنواصل العمل معاً لتطوير تجارب مبتكرة وإعادة تصور مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة».

وسيتم تقييم المشاركات في تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على مجموعة من المعايير المتعلقة بنوعية المشاريع المقدمة وإمكانية تطبيقها وتوسيعها في المستقبل وجدواها الاقتصادية وتأثيراتها المستقبلية من حيث زيادة استدامة هذا القطاع.

وستتم دعوة الشركات المتأهلة للمرحلة النهائية من التحدي إلى دبي للمشاركة في برنامج مكثف لمدة 5 أسابيع للعمل عن قرب مع شركة «ريتمشونت» لتطوير الأفكار واختيار الأفضل منها للفوز بجائزة التحدي.

ميزات المشاركة

ويمكن للشركات المشاركة في تحدي مستقبل قطاع التجزئة الفاخرة الاستفادة من فرصة التواصل مع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الاستثمارية في دولة الإمارات والعالم، فضلاً عن توفير الدعم للحصول على الرخص التجارية للشركات الراغبة بالعمل في دبي لمواصلة تطوير أعمالهم والتوسع إقليمياً وعالمياً.

كانت مؤسسة دبي للمستقبل وشركة «ريتشمونت» أطلقتا العام الماضي تحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة الذي استقطب أكثر من 250 شركة ناشئة من 30 دولة حول العالم لاستعراض حلول مبتكرة وخدمات جديدة تضمن للعملاء تجربة متفردة في قطاع التجزئة.

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