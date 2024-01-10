منتدى «دِل تكنولوجيز» ينعقد في دبي 11 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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ينعقد منتدى دل تكنولوجيز في 11 يناير 2024، وذلك في كوكا كولا أرينا بدبي. تحت شعار «تحويل الأفكار إلى ابتكارات بشكل أسرع». وسيوفر المنتدى منصة تجمع تحت سقفها الاتجاهات الناشئة والتقنيات المتطورة ومتحدثين سيقدمون رؤى عملية تساعد في دفع وتعزيز الابتكار للشركات في دولة الإمارات.

ويأتي انعقاد هذا المنتدى في وقت مناسب تماماً، مع استمرار التحول الرقمي في احتلال مركز الصدارة في الاهتمام بالنسبة للشركات في الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لأحدث دراسة أدارتها شركة دِل لمؤشر الابتكار، فإن الغالبية العظمى (88%) من الشركات في الإمارات تسعى بنشاط لتبني تقنيات تساعدها على تحقيق هدفها في مجال الابتكار.

وقال وليد يحيى، المدير العام لشركة دل تكنولوجيز في الإمارات: «في إطار جهودنا لدعم أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تواصل دل مساعيها لدعم المؤسسات والشركات للاستفادة بشكل كامل من إمكانات أحدث الابتكارات التقنية.

ونحن سعداء للغاية بعقد منتدى دل تكنولوجيز هذا العام، والذي سنقوم من خلاله بتسليط الضوء على اتجاهات التكنولوجيا الناشئة التي ستمهد الطريق أمام الشركات للابتكار والازدهار في العام الجديد».

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