حشر آل مكتوم يفتتح معرض الخليج للطباعة والتغليف في دبي بمشاركة 250 عارضاً

المصدر: دبي ـ البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى الغد.

ويجتمع أكثر من 250 عارضاً ومتخصصاً على مستوى القطاع لعرض أحدث الآلات والمواد والبرامج للمشترين الإقليميين المسؤولين عن طباعة الكتب التعليمية وكتب الأطفال، وكتب الصور الفوتوغرافية، والملصقات، والتغليف، والبريد المباشر، والملصقات، واللافتات، والمنسوجات المطبوعة رقمياً وعرض الرسومات من مجموعة واسعة من قطاعات الأعمال، الأمر الذي يؤكد مكانة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي والاستدامة.

وقال باري كيلينغراي، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: معرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 يعتبر بمثابة وجهة نابضة على مستوى القطاع، خصوصاً بعد عام من التخطيط والإعداد ما أسهم في حضور مميز، للشركات المتوافدة إلى هذا الحدث الأبرز في عالم الطباعة والتغليف، إلى جانب عدد من العروض التفاعلية الحية لأحدث ماكينات سير العمل الآلي، ومعدات الإنتاج، إضافة إلى المواد والحلول من مختلف أنواع الطباعة التقليدية والرقمية والتي يمكن للزوار معاينتها. وأدعو جميع المهتمين بمستقبل الطباعة إلى زيارة المعرض التجاري الرائد لتكنولوجيا الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبها، قالت، جايد غريس، المدير الإداري لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2024: كان التفاعل في مركز دبي التجاري العالمي في اليوم الافتتاحي لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2024 استثنائياً، حيث التقينا بعدد كبير من الزوار والعارضين للاطلاع على إطلاق المنتجات من الموردين الرواد في عالم الصناعة.

وتابعت: أشجع العاملين في قطاع التغليف والطباعة بالمنطقة وخارجها على زيارة المعرض للاطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات الجديدة التي تعيد تشكيل الصناعة، انطلاقاً من التكنولوجيا المرنة والرقمية والهجينة في مشهد الطباعة. ويوفر المعرض أيضاً فرصاً كبيرة للمتخصصين في القطاع للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية.

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