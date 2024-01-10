12 فائزاً في حملة «تسوق. أدر واربح»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مراكز التسوق في دبي عن الفائزين الأوائل في حملتها «تسوق. أدر واربح» التي تنظمتها خلال مهرجان دبي للتسوق، بدءاً من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024. وقد حصل العملاء الذين قاموا بالتسوق بقيمة 200 درهم أو أكثر في المراكز المشاركة على فرصة ليكونوا ضمن 25 فائزاً للحصول على جوائز نقدية كبيرة.

وتم إجراء 3 سحوبات حتى الآن من إجمالي 5 سحوبات، حيث نال 12 فائزاً جوائز نقدية تبلغ قيمتها 325.000 درهم من الجائزة الإجمالية المقدرة بمليون درهم. ومع استمرار فعاليات المهرجان، يظل هناك سحبان إضافيان في انتظار المتسوقين، مما يتيح لهم فرصة جديدة للمشاركة والفوز بإحدى الجوائز النقدية.

وعند إنفاق 200 درهم أو أكثر، يحصل المتسوقون على فرصة تجربة «دولاب الحظ» على المنصة الرئيسية لمهرجان دبي للتسوق، مع فرصة ربح جوائز نقدية تتراوح بين 10.000 درهم و40.000 درهم.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في الحملة 21 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، برجمان، باي أفينيو مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، مارينا سكيب مول، موتور سيتي مول، مركز مدن المجتمعي، ند الحمر مول، الريف مول، سوق سيرينا، مركز شروق المجتمعي، سيليكون سنترال.

وتبقى الفرصة أمام المتسوقين لزيارة مراكز التسوق المشاركة والاستفادة من الفرصة الفريدة للفوز بمكافآت نقدية كبيرة. يمنح هذا التمديد الوفير الفرصة للمزيد من الأفراد للاستمتاع بتجربة التسوق والمشاركة في الحملة، مع توقعات بمزيد من الفائزين خلال الأيام القليلة المتبقية من المهرجان.

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