البنك الدولي: %3.8 نمواً متوقعاً في الإمارات 2025

المصدر: (واشنطن - وام)

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أكد البنك الدولي توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.4% في 2023، ترتفع إلى 3.7% في 2024، وإلى 3.8% في 2025.

وقال البنك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أمس، إنه يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في دول التعاون، ليبلغ 3.6% في 2024، و3.8% في 2025، مشيراً إلى أن معدل نمو الاقتصادات الخليجية يدعم خلال العام الماضي بالنشاط القوي في القطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطأ بشدة، ليصل إلى 1.9% عام 2023.

وتوقع تقرير البنك الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% عامي 2024 و2025.

كما توقع البنك الدولي تباطؤ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مشيراً إلى أن هذه المعدلات المتوقع تسجيلها هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاماً.

وأضاف: إن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، مع تراجع مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطاراً جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

وأوضح أن الآفاق متوسطة الأجل بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية لا تزال قاتمة وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلاً عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديداً منذ عقود من الزمان.

وأضاف أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر، التي سبقت «كورونا»؛ وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية.

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