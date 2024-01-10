مركز دبي التجاري ينظم 70 حدثاً دولياً في النصف الأول من 2024

المصدر: دبي - البيان

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كشف مركز دبي التجاري العالمي عن أجندة فعاليات النصف الأول من هذا العام، والتي تضم أكثر من 70 معرضاً ومؤتمراً من المقرر استضافتها وتنظيمها في مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي.

وتغطي هذه الفعاليات أهم القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات والطاقة والسياحة والنقل والتكنولوجيا، ما يعزز دور مركز دبي التجاري العالمي، ومساهمته الفاعلة في دعم اقتصاد دبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً في قطاع «الاجتماعات والحوافز والمعارض والمؤتمرات».

وقال ماهر عبد الكريم جلفار، النائب الأول للرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد مركز دبي التجاري العالمي مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وهو علامة فارقة تعكس التزام دبي الراسخ وسعيها الدائم نحو التميز والابتكار في جميع المجالات»، وأضاف: «سوف نركز جهودنا هذا العام لتحقيق المزيد من النمو والتوسع، حيث يستعد مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض لاستضافة سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى، التي ستعزز مكانة دبي وجهة عالمية للأعمال والسياحة».

أجندة مميزة

تتضمن أجندة مركز دبي التجاري العالمي هذا الموسم مجموعة مميزة من أهم الفعاليات المحلية والعالمية الرائدة مثل مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (9 - 11 يناير)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك) (16 - 18 يناير)، عالم القهوة - دبي (21 - 23 يناير)، ومعرض ومؤتمر الصحة العربي (21 يناير - 1 فبراير)، ومؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) (6 - 8 فبراير)، ومعرض جلفود (19 - 23 فبراير)، والقمة العالمية الشرطية (4 - 6 مارس)، مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر - دبي ديرما (5 - 7 مارس)، ومعرض الشرق الأوسط للطاقة (16 - 18 أبريل)، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات – جيسيك (23 – 25 أبريل)، ومعرض فنون العالم دبي (2 - 5 مايو)، ومعرض سوق السفر العربي (6 - 9 مايو)، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات) في الشرق الأوسط (21 - 23 مايو)، ومعرض الفنادق (4 - 6 يونيو).

«فيسبا الشرق الأوسط»

كما يستعد الاتحاد العالمي لمجتمع الطباعة «فيسبا»، الذي تأسس عام 1962، لإطلاق النسخة الأولى من معرض «فيسبا الشرق الأوسط»، المقرر عقده في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير في مركز دبي للمعارض، بمدينة إكسبو دبي.

وينعقد معرض «إنترسيك»، المعرض الرائد عالمياً لخدمات الطوارئ والأمن والسلامة في الفترة من 16 إلى 18 يناير، ليحتفي بيوبيله الفضي، ومن المتوقع أن تشهد الدورة الــ 25 للمعرض مشاركة واسعة من أكثر من 1.300 جهة عارضة.

وتقام الدورة الثالثة من معرض «عالم القهوة – دبي»؛ المعرض الأول من نوعه في مجال القهوة في المنطقة في الفترة من 21 إلى 23 يناير، وقد تم إطلاق هذا المعرض الذي تنظمه «دي إكس بي لايف» ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، لأول مرة في عام 2022 بالشراكة مع جمعية القهوة المختصة العالمية.

«الصحة العربي»

وتشهد الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير إقامة الدورة الـ 49 من معرض ومؤتمر الصحة العربي، وهو أكبر تجمع لمحترفي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المقرر أن يشارك هذا العام ما يزيد على 3450 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات المؤثرة.

ويستضيف مركز دبي التجاري العالمي، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) في الفترة من 6 إلى 8 فبراير؛ ويعد (إيدك دبي) الذي يواصل تطوره ونجاحه اليوم في نسخته الرابعة والعشرين أكبر معرض ومؤتمر علمي سنوي في طب الأسنان على مستوى العالم.

وينعقد معرض «جلفود» الأكبر والأكثر تأثيراً في عالم المأكولات والمشروبات، وأحد أكبر الفعاليات الرئيسية في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 19 إلى 23 فبراير؛ ويغطي هذا الحدث الاستثنائي على مدار خمسة أيام كل ما يتعلق بصناعة الأغذية والمشروبات، والمنتجات والابتكارات؛ كما يوفر منصة رائدة للتواصل وتبادل الأفكار وإنشاء علاقات عمل جديدة وتوقيع الصفقات والإعلان عن المنتجات والابتكارات الجديدة، وذلك على مساحة تزيد على المليون قدم مربع. ويقام المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء (ICE) في الفترة من 1 إلى 3 مارس، لاستكشاف «مستقبل الغدد الصماء» .

القمة العالمية الشرطية

كما تقام في الفترة من 4 إلى 6 مارس القمة العالمية الشرطية 2024. وتعد هذه القمة التي تشرف القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيمها بمثابة منصة مرموقة تجمع أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم؛ وتشهد قمة هذا العام التي تقام تحت عنوان «توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أماناً» حضور جهات وقوى وشخصيات مرموقة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة شرطة نيويورك، ومنظمة الانتربول، والشرطة الاتحادية الأسترالية، ووكالة الشرطة الوطنية الكورية، بالإضافة إلى ممثلين من قوات الشرطة من عواصم 138 دولة.

ويقام معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك)، الفعالية الرائدة لمجتمع الأمن السيبراني العالمي، في الفترة من 23 إلى 25 أبريل، بينما يعود معرض سوق السفر العربي؛ الفعالية العالمية الرائدة على مستوى المنطقة في قطاع السفر الداخلي والخارجي، في الفترة من 6 إلى 9 مايو.

«كابسات»

ويقام المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية (كابسات)، المنصة الرائدة في قطاعات إنشاء المحتوى والبث والأقمار الاصطناعية والترفيه والإعلام في الفترة من 21 إلى 23 مايو، بينما يقام «معرض الفنادق» الذي يشكل منصة مرموقة لقطاع الضيافة والفنادق في الفترة من 4 إلى 6 يونيو.

واختتم جلفار: «نهدف لتحقيق نمو كبير وملموس في قطاع الفعاليات وسياحة الأعمال، لتعزيز اقتصاد دبي؛ ولا شك أن موسم فعاليات 2024 سيكون واحداً من أكثر المواسم زخماً وحضوراً في المنطقة والعالم، خصوصاً مع التواصل المستمر والتعاون المثمر بين مجتمعات الأعمال الدولية».

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