كلية دبي للسياحة و«لينكدإن» تنظمان ورشة حول متطلبات سوق العمل

المصدر: دبي – البيان

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نظمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ممثلة في إدارة التوطين وبالتعاون مع شركة «لينكدإن»، أكبر شبكة مهنية في العالم، ورشة عمل تعريفية للمواطنين من الكوادر الشابة والطموحة بعنوان «في ضيافة لينكدإن»، حيث أقيمت بمقر الشركة بدبي وتضمنت لقاءات مختلفة مع فريق عمل «لينكدإن»، إلى جانب مجموعة من الجلسات الحوارية مع خبراء في الموارد البشرية بالقطاع الخاص للتعرف على متطلبات سوق العمل وتقديم نصائح حول بناء الهوية المهنية، والمقابلات الوظيفية، واتخاذ خطوات عملية لتوسعة الآفاق.

وقالت مريم المعيني، نائب الرئيس في كلية دبي للسياحة: «نتعاون مع شركائنا بالقطاع الخاص لدعم الاستثمار في الموارد البشرية، وتطوير مهارات الشباب لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يحفزهم على تعزيز قدراتهم الرقمية، ولا شك أن وجود منصة مهمة مثل شبكة لينكدإن يتيح للمشاركين فرصة كبيرة لتبادل المعرفة في المجال التقني وقطاعات الأعمال المختلفة».

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