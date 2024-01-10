تغيير علامة «فاونتن فيوز» إلى «العنوان دبي مول»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة إعمار للضيافة تغيير العلامة التجارية لفندق العنوان فاونتن فيوز لتصبح فندق العنوان دبي مول.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: التغيير يتجاوز حدود تغيير الاسم وحده ليسلط الضوء على التزام المجموعة بتقديم أعلى معايير التميز. ويعكس الفندق بهويته الجديدة التجارب الراقية التي يشتهر بها قطاع الضيافة في دبي، ليقدم لضيوفه تجارب إقامة استثنائية. ويجسد الفندق قيم المجموعة العريقة وتاريخها الغني بالإنجازات التي أثرت مشهد الضيافة الفاخرة في العالم.

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